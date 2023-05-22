Куршская коса из Светлогорска
Приглашаем на увлекательную экскурсию по национальному парку «Куршская коса». Вы посетите орнитологическую станцию «Фрингилла» и познакомитесь с процессом кольцевания птиц.
Пройдетесь по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.
Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время.
Пройдетесь по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.
Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время.
Ближайшие даты:
22
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29
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12
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Что вас ожидает:
- Орнитологическая станция "Фрингилла"
- Танцующий лес
- Смотровая площадка "Высота Эфа"
- Куршский залив
- Балтийское море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальное заповедное местоКуршская коса — удивительное творение ветра и волн Балтийского моря, образовавшееся примерно 5000 лет назад. Этот песчаный полуостров имеет вытянутую форму в виде сабли и простирается от российского Зеленоградска к литовской Клайпеде.
Наша экскурсия по национальному парку «Куршская коса» позволит вам посетить орнитологическую станцию «Фрингилла» и познакомиться с процессом кольцевания птиц. Здесь работают ученые. Они ловят некоторых птиц, проводят их регистрацию и кольцевание, после чего отпускают на свободу.
Так же вы сможете прогуляться по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце, – трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». В период раннего Средневековья в этой местности обитали древние курши – представители балтийского племени. По легенде, у них было поверье: если через извилистый ствол сосны протиснется больной человек, он избавится от своей хвори.
Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время. С обзорных площадок, организованных на высоте Эфа, видны разнообразные пейзажи: белые дюны, песчаные пляжи, удерживаемые посадками пески, величественные леса, бескрайнее море и залив. Видны отсюда и живописные домики поселка Морское.
понедельник, вторник
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Место начала и завершения?
- Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник, вторникЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 39 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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