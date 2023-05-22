Уникальное заповедное местоКуршская коса — удивительное творение ветра и волн Балтийского моря, образовавшееся примерно 5000 лет назад. Этот песчаный полуостров имеет вытянутую форму в виде сабли и простирается от российского Зеленоградска к литовской Клайпеде.

Наша экскурсия по национальному парку «Куршская коса» позволит вам посетить орнитологическую станцию «Фрингилла» и познакомиться с процессом кольцевания птиц. Здесь работают ученые. Они ловят некоторых птиц, проводят их регистрацию и кольцевание, после чего отпускают на свободу.

Так же вы сможете прогуляться по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце, – трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». В период раннего Средневековья в этой местности обитали древние курши – представители балтийского племени. По легенде, у них было поверье: если через извилистый ствол сосны протиснется больной человек, он избавится от своей хвори.

Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время. С обзорных площадок, организованных на высоте Эфа, видны разнообразные пейзажи: белые дюны, песчаные пляжи, удерживаемые посадками пески, величественные леса, бескрайнее море и залив. Видны отсюда и живописные домики поселка Морское.