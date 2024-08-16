Экскурсии в Танцующий лес из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Танцующий лес» в Светлогорске, цены от 1 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
На автобусе
скидка
10%
9 отзывов
7 часов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
«Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей»
Расписание: ежедневно в 07:30
30 авг в 07:30
31 авг в 07:30
17661 590 за человека
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
На автобусе
25 отзывов
6.5 часов
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, воскресенье в 10:00
31 авг в 08:50
1 сен в 08:50
2 200 за человека
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
На автобусе
10 отзывов
4.5 часа
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«парк «Куршская коса» - визит-центр — эко-маршрут «Танцующий лес» - эко-маршрут «Высота Эфа»- г»
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
30 авг в 14:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    16 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Экскурсия ранним утром - реальный бонус и фишка. Посмотрели все красоты с минимальным количеством туристов. Само место, конечно волшебное. Хочется приехать еще… Экскурсия по Зеленоградску не впечатлила, но возможно много впечатлений.
  • М
    Марина
    12 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Экскурсия ужасная, но достойна 4 звезд! Заряд энергии на весь день за полторы тыщи! Всю экскурсию угорали до упаду над
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    грамотностью гида! Падежи, особенно у числительных, используются рандомно! Постоянное -ся на конце любых глаголов, проблемы с родами у существительных и согласованием их с прилагательными. Странные ударения в обычных словах. В совокупности с информацией-водой, похуже чем у Льва Николаевича, производят невообразимый эффект! Жаль, что на Куршской косе посетили только две точки, хотелось бы больше времени уделить такой красоте.

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Очень рекомендую! Интересный рассказ, внимательное отношение, есть время на свободный отдых.
  • М
    Мария
    7 августа 2024
    Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
    Адекватный тайминг и приятная экскурсовод, орнитологическая станция оказалась одной из самых интересных локаций в Калининграде если интересна биология. На самой косе было достаточно свободного времени если были желающие быстро искупаться.
  • В
    Вероника
    28 июля 2024
    Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
    Экскурсовод замечательный, интересно и с юмором рассказывал обо всех достопримечательностях Куршской косы и даже читал стихи и легенды. Детям было и мне тоже интересно. Спасибо б
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2023
    Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
    Ооочень понравилась экскурсия! Особенно орнитологическая станция. Оказалось что про птиц рассказывал профессор Соколов. Мы взрослые слушали открыв рот, не говоря
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    уже про детей. И танцующий лес и подъем к динамо и вкуснейшая уха, все очень понравилось! Экскурсионное обслуживание так же на высоте! Экскурсия была из Зеленоградска, а мы жили в Светлогорске. Для нас организовали трансфер до Зеленоградска. Благодарим за заботу и возможность интересно провести время на Куршской косе! Очень понравилось!

  • А
    Александр
    1 сентября 2023
    Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
    Очень понравился профессор Соколов
  • И
    ИринаМинаева
    29 августа 2023
    Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
    Перед выбором экскурсии на Куршскую косу сомневалась, стоит ли посещать орнитологическую станцию. Теперь не сомневаюсь и всем советую: очень интересно
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    и познавательно! Особенно туристам с детьми! Наш экскурсовод Ирина подавала информацию грамотно и с юмором! Очень много увидели и узнали. А купание в море на косе незабываемо!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Танцующий лес»

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  3. Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
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  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Охотничий домик
  7. Водонапорная башня
  8. Танцующий лес
  9. Замок Шаакен
  10. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
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