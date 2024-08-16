скидка
10%
7 часов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
«Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей»
Расписание: ежедневно в 07:30
30 авг в 07:30
31 авг в 07:30
17661 590₽ за человека
6.5 часов
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, воскресенье в 10:00
31 авг в 08:50
1 сен в 08:50
2 200₽ за человека
4.5 часа
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«парк «Куршская коса» - визит-центр — эко-маршрут «Танцующий лес» - эко-маршрут «Высота Эфа»- г»
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
30 авг в 14:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета16 августа 2024Экскурсия ранним утром - реальный бонус и фишка. Посмотрели все красоты с минимальным количеством туристов. Само место, конечно волшебное. Хочется приехать еще… Экскурсия по Зеленоградску не впечатлила, но возможно много впечатлений.
- ММарина12 августа 2024Экскурсия ужасная, но достойна 4 звезд! Заряд энергии на весь день за полторы тыщи! Всю экскурсию угорали до упаду над
- ЕЕлена7 августа 2024Очень рекомендую! Интересный рассказ, внимательное отношение, есть время на свободный отдых.
- ММария7 августа 2024Адекватный тайминг и приятная экскурсовод, орнитологическая станция оказалась одной из самых интересных локаций в Калининграде если интересна биология. На самой косе было достаточно свободного времени если были желающие быстро искупаться.
- ВВероника28 июля 2024Экскурсовод замечательный, интересно и с юмором рассказывал обо всех достопримечательностях Куршской косы и даже читал стихи и легенды. Детям было и мне тоже интересно. Спасибо б
- ЮЮлия27 сентября 2023Ооочень понравилась экскурсия! Особенно орнитологическая станция. Оказалось что про птиц рассказывал профессор Соколов. Мы взрослые слушали открыв рот, не говоря
- ААлександр1 сентября 2023Очень понравился профессор Соколов
- ИИринаМинаева29 августа 2023Перед выбором экскурсии на Куршскую косу сомневалась, стоит ли посещать орнитологическую станцию. Теперь не сомневаюсь и всем советую: очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Танцующий лес»
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