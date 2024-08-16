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уже про детей. И танцующий лес и подъем к динамо и вкуснейшая уха, все очень понравилось! Экскурсионное обслуживание так же на высоте! Экскурсия была из Зеленоградска, а мы жили в Светлогорске. Для нас организовали трансфер до Зеленоградска. Благодарим за заботу и возможность интересно провести время на Куршской косе! Очень понравилось!