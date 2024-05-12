Национальные парки Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Светлогорске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Национальный парк «Куршская коса»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
64 отзыва
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
«Национальный парк «Куршская коса» – это необычное и потрясающе красивое место»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
1 600 за человека
Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
«Экскурсия по знаковым местам уникального национального парка Куршская коса»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
11 900 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Посетить главный национальный парк Прибалтики и прогуляться по атмосферному городу-курорту
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:45
5 июля в 08:45
8 июля в 08:45
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богдана
    12 мая 2024
    Национальный парк «Куршская коса»
    Очень хороший экскурсовод, интересно, красиво и много рассказывала. Поездка вышла комфортной и достаточно быстрой. Посмотрели самые популярные места, сделали фото, остались довольны.
  • Н
    Нелли
    10 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Интересная и познавательная получилась экскурсия, Константин прекрасный рассказчик и собеседник. Данную экскурсию рекомендую всем, вы посетите живописные места и услышите историю этого края.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Замечательная экскурсия с Константином! Посетили все интересные места и без толпы. Много полезной информации получили не только по Куршской косе,
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    но и по другим городам Калининградской области. Жаль, что туристическая инфраструктура на косе (туалеты, точки питания) остаётся пока на низком уровне. Выражаем свою благодарность Константину!

  • Н
    Наринэ
    6 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Экскурсия на Куршскую косу с Константином очень понравилась! Ранее была там самостоятельно, но так проникнуться местом, его уникальностью и результатом
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    трудов стольких людей получилось только после экскурсии с Константином Организация экскурсии отличная: все вовремя, машина удобная, вождение спокойное. Накануне Константин позвонил сам и рассказал все детали. На косе посмотрели ВСЕ, оставалось даже время побродить на точках самим и пофоткаться. Константин никуда не торопил, обращал внимание на интересные моменты с учётом наших интересов. Уха и рыба по его рекомендации были просто нереально вкусными. Чувствуется, что относится к делу с душой и искренне любит весь край, рассказал много интересного и про другие места. Большое спасибо за экскурсию и отношение к туристам ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Национальные парки»

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  3. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
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  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июле 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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