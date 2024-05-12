1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
«Национальный парк «Куршская коса» – это необычное и потрясающе красивое место»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
«Экскурсия по знаковым местам уникального национального парка Куршская коса»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Посетить главный национальный парк Прибалтики и прогуляться по атмосферному городу-курорту
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:45
5 июля в 08:45
8 июля в 08:45
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББогдана12 мая 2024Очень хороший экскурсовод, интересно, красиво и много рассказывала. Поездка вышла комфортной и достаточно быстрой. Посмотрели самые популярные места, сделали фото, остались довольны.
- ННелли10 мая 2024Интересная и познавательная получилась экскурсия, Константин прекрасный рассказчик и собеседник. Данную экскурсию рекомендую всем, вы посетите живописные места и услышите историю этого края.
- ООльга8 мая 2024Замечательная экскурсия с Константином! Посетили все интересные места и без толпы. Много полезной информации получили не только по Куршской косе,
- ННаринэ6 мая 2024Экскурсия на Куршскую косу с Константином очень понравилась! Ранее была там самостоятельно, но так проникнуться местом, его уникальностью и результатом
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Национальные парки»
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