Куршская коса — это незабываемые пейзажи, чистый воздух с ароматом хвои и солёного морского бриза, а иногда ещё и встречи с лесными обитателями — лисами и кабанами.
На экскурсии вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море. А гид расскажет об истории этой местности и создания рукотворных дюн.
Описание экскурсии
13:00 — трансфер из Светлогорска
13:30 — пересадка на автобус в Зеленоградске
По дороге гид расскажет об истории Куршской косы, формировании дюн и особенностях национального парка.
14:30 — Танцующий лес
Прогулка по одному из самых загадочных мест косы. Вы увидите причудливо изогнутые сосны и узнаете версии появления необычных форм деревьев.
16:00 — дюна Эфа
Подъём на самую высокую точку российской части косы. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны.
17:00 — свободное время
Возможность сделать фотографии, насладиться пейзажами и морским воздухом.
17:40 — отправление в Светлогорск
Возвращение ориентировочно в 19:00.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и услуги гида. Время в пути — 30 мин. в одну сторону
- Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽ взрослый, детям и пенсионерам бесплатно
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Школьники
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
