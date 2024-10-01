Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню.
Рассмотрите изогнутые деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы.
А еще побываете в лучшем королевском курорте Кранце (ныне Зеленоградске), пропитанным духом истории и старой немецкой архитектуры.
Рассмотрите изогнутые деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы.
А еще побываете в лучшем королевском курорте Кранце (ныне Зеленоградске), пропитанным духом истории и старой немецкой архитектуры.
Описание экскурсии
В программе экскурсии:
- Орнитологическая станция, где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание;
- Высота Мюллера — самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка;
- Высота Эфа. Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места;
- Авандюна. Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км. от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими»;
- Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей;
- Танцующий лес. На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев;
- Королевский курорт Кранц (ныне Зеленоградск). Экскурсия по городу и культовым, знаковым, историческим объектам.
Ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийское море
- Орнитологическая станция
- Высота Мюллера
- Высота Эфа
- Авандюна
- Озеро Чайка
- Танцующий лес
- Главные достопримечательности Зеленоградска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль Nissan Teana).
Что не входит в цену
- Въезд в национальный парк (400 руб. с взрослого человека, включая водителя, детям и пенсионерам бесплатно)
- Входные билеты в музеи (посещение по желанию)
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия понравилась. Владислав владеет информацией, поддерживает беседу, учитывает пожелания. Покажет самые значимые и востребованные места. Знает историю, также выстраивает диалог так, что сначала ты сам должен подумать, высказать свои предположения, а затем, рассказывает. Уверенное вождение автомобиля тоже придает спокойствие. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Благодарим за прекрасную экскурсию в приятном темпе и с большой долей полезной информации. Гид учитывал все наши пожелания и подробно профессионально отвечал на наши вопросы. 7 часов пролетели как один миг.
Вам был полезен этот отзыв?
М
С удовольствием погуляли по Куршской косе, узнали много нового о флоре, фауне косы, а также об истории Пруссии.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Наш отзыв вас не порадует, профессиональная подача информации и степень комфорта во время экскурсии (нас все время куда то подгоняли)оставляет желать лучшего.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Во первых Владислав знал, что его машина не исправлена, но он не сообщил мне в личку о этом. Якобы писал на Спутнике, как понимаю, чтобы перед компанией Спутник белым выйти,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии на «Куршская коса и королевский курорт Кранц (Зеленоградск) из Светлогорска»
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Отправляйтесь на утреннюю экскурсию из Светлогорска и насладитесь красотой Куршской косы и очарованием Зеленоградска без толп туристов
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
13 авг в 07:30
2090 ₽
2458 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Лучший выборИз Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Уникальная возможность посетить Куршскую косу и Зеленоградск в рамках одной экскурсии. Оцените природные красоты и историческое наследие
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:45
16 авг в 08:45
23 авг в 08:45
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить визитную карточку Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Начало: Светлогорск
23 авг в 09:00
27 авг в 10:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
17 000 ₽ за экскурсию