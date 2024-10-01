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Куршская коса и королевский курорт Кранц (Зеленоградск) из Светлогорска

Экскурсия по Куршской косе и Замку Нессельбек из Светлогорска
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню.

Рассмотрите изогнутые деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы.

А еще побываете в лучшем королевском курорте Кранце (ныне Зеленоградске), пропитанным духом истории и старой немецкой архитектуры.
4
6 отзывов
Куршская коса и королевский курорт Кранц (Зеленоградск) из Светлогорска
Куршская коса и королевский курорт Кранц (Зеленоградск) из Светлогорска
Куршская коса и королевский курорт Кранц (Зеленоградск) из Светлогорска

Описание экскурсии

В программе экскурсии:

  • Орнитологическая станция, где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание;
  • Высота Мюллера — самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка;
  • Высота Эфа. Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места;
  • Авандюна. Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км. от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими»;
  • Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей;
  • Танцующий лес. На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев;
  • Королевский курорт Кранц (ныне Зеленоградск). Экскурсия по городу и культовым, знаковым, историческим объектам.

Ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийское море
  • Орнитологическая станция
  • Высота Мюллера
  • Высота Эфа
  • Авандюна
  • Озеро Чайка
  • Танцующий лес
  • Главные достопримечательности Зеленоградска
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер (комфортабельный автомобиль Nissan Teana).
Что не входит в цену
  • Въезд в национальный парк (400 руб. с взрослого человека, включая водителя, детям и пенсионерам бесплатно)
  • Входные билеты в музеи (посещение по желанию)
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
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1
1
Н
Экскурсия понравилась. Владислав владеет информацией, поддерживает беседу, учитывает пожелания. Покажет самые значимые и востребованные места. Знает историю, также выстраивает диалог так, что сначала ты сам должен подумать, высказать свои предположения, а затем, рассказывает. Уверенное вождение автомобиля тоже придает спокойствие. Спасибо
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Д
Благодарим за прекрасную экскурсию в приятном темпе и с большой долей полезной информации. Гид учитывал все наши пожелания и подробно профессионально отвечал на наши вопросы. 7 часов пролетели как один миг.
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М
С удовольствием погуляли по Куршской косе, узнали много нового о флоре, фауне косы, а также об истории Пруссии.
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Е
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Л
Наш отзыв вас не порадует, профессиональная подача информации и степень комфорта во время экскурсии (нас все время куда то подгоняли)оставляет желать лучшего.
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А
Во первых Владислав знал, что его машина не исправлена, но он не сообщил мне в личку о этом. Якобы писал на Спутнике, как понимаю, чтобы перед компанией Спутник белым выйти,
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но мне в личку не сообщил о этом, хотя до этого переписывались.
Въезд на косу был оплачен и проехав пост, сразу развернулись и доползли до Зеленградска. То есть помимо оплаты брони, во вторых вхолостую потеряла 1500 р Мне экскурсия с ним не нужна была по городу, хотела именно на косу!!! и поэтому заказали эту экскурсию.
Экскурсия по городу была НЕ о О ЧЕМ - типа вот немецкий дом, тут строят спа, я третий раз в городе и могу рассказать интересней его.
Мы с мамой захотели в туалет, сказали ему - зашли в кафе, так этот человек на опережения нас побежал и занял кабинку… Мы слега в шоке от того общения - решили попить чай в этом кафе и остыть, он прилип к нам и пил чай заказанный моей маме - это верх не то что непрофессионализма. Но и абсолютной невоспитанности …

Спутнику предлагаю проверять экспертность тех кто тут предлагает свои услуги.
А тем кто думает поехать с ним - воспользуйтесь другими предложениями… Хуже экскурсовода я ещё не видела.

В итоге: испорченное настроение, потерянные деньги и целый день

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