читать дальше уменьшить

но мне в личку не сообщил о этом, хотя до этого переписывались.

Въезд на косу был оплачен и проехав пост, сразу развернулись и доползли до Зеленградска. То есть помимо оплаты брони, во вторых вхолостую потеряла 1500 р Мне экскурсия с ним не нужна была по городу, хотела именно на косу!!! и поэтому заказали эту экскурсию.

Экскурсия по городу была НЕ о О ЧЕМ - типа вот немецкий дом, тут строят спа, я третий раз в городе и могу рассказать интересней его.

Мы с мамой захотели в туалет, сказали ему - зашли в кафе, так этот человек на опережения нас побежал и занял кабинку… Мы слега в шоке от того общения - решили попить чай в этом кафе и остыть, он прилип к нам и пил чай заказанный моей маме - это верх не то что непрофессионализма. Но и абсолютной невоспитанности …



Спутнику предлагаю проверять экспертность тех кто тут предлагает свои услуги.

А тем кто думает поехать с ним - воспользуйтесь другими предложениями… Хуже экскурсовода я ещё не видела.



В итоге: испорченное настроение, потерянные деньги и целый день