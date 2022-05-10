Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска

Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек из Светлогорска

Что вас ожидает 🤩

  • Все маршруты Куршской косы
  • Курорт Кранц-Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню. Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка! Побываете в рыцарском замке и в лучшем королевском курорте Пруссии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле Ниссан Теана
  • Экскурсионное обслуживание гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 руб. за машину + 300 руб. с человека
  • Школьникам и пенсионерам бесплатно еда и напитки входные билеты в музеи (посещение по желанию)
Место начала и завершения?
площадь Василевского 2
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскр в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскр в 10:00

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