Эта поездка позволит вам побывать на Куршской косе до того, как её заполонят туристы. Вы отправитесь на косу из Калининграда утром на автобусе.
В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.
В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области. На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий. А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы.
Вы увидите
- Высоту Эфа: песчаные дюны, гладь Куршского залива и ландшафты хвойного леса – всё, ради чего стоит побывать на Куршской косе!
- Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей.
- Пляж Балтийского моря – атмосферный, безлюдный и будто созданный для инста-прогулки.
- Зеленоградск – один из красивейших курортных городков побережья с довоенной архитектурой, чудесным променадом и современным «культом кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном 50-местном автобусе
- Место посадки в автобус — одна из 10 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей). Также можем забрать гостей из Зеленоградска и Калининграда.
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
- Вы сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы в одном из заведений на остановке высота Эфа
- На остановках высота Эфа и в Зеленоградске у вас будет достаточно свободного времени для перекуса либо обеда
- После окончания экскурсии вы можете остаться в Зеленоградске и самостоятельно вернуться в Светлогорск. По нашему опыту очень многие путешественники принимают такое решение в ходе прогулки по Зеленоградску. Поэтому мы просим обязательно забирать личные вещи из автобуса.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер на автобусе включен
- Дополнительно оплачивается экологический сбор 300 руб. с человека (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно), а также обед и сувениры по желанию
ежедневно в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 590 ₽
|Дети до 18 лет
|1 550 ₽
|Пенсионеры
|1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Светлогорске
Провёл экскурсии для 76398 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
24 июл 2024
Нам понравилась экскурсия!
Места шикарные! С погодой повезло: быстро прекратился дождь и сияло солнце! Помимо экскурсии в группе было время спокойно отдохнуть на берегу моря!
В Зеленоградске прошлись по центральном улочкам, услышали интересную историческую информацию Анжелы. Спасибо!
Места шикарные! С погодой повезло: быстро прекратился дождь и сияло солнце! Помимо экскурсии в группе было время спокойно отдохнуть на берегу моря!
В Зеленоградске прошлись по центральном улочкам, услышали интересную историческую информацию Анжелы. Спасибо!
Б
Бабенко
22 июл 2024
Спасибо, Наталье, очень все понравилось, тайминг на высоте, все успели и посмотрели. Рекомендую, спасибо, отлично провели время, узнали много нового!!!! Из Светлогорска автобуса не было, сделали скидку на такси, отличный сервис!!!!
Е
Елена
22 июл 2024
Благодарим Наталью за интересную и познавательную экскурсию!
Е
Елена
14 июл 2024
В целом - ничего необычного, но очень понравилась работа организатора и гида (очень интересно всё рассказывала и объясняла на протяжении всей экскурсии). Если Вы впервые едете в Калининградскую область советую посетить.
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