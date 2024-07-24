Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска

Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Эта поездка позволит вам побывать на Куршской косе до того, как её заполонят туристы. Вы отправитесь на косу из Калининграда утром на автобусе.

В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.
5
4 отзыва
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области. На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий. А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы.

Вы увидите

  • Высоту Эфа: песчаные дюны, гладь Куршского залива и ландшафты хвойного леса – всё, ради чего стоит побывать на Куршской косе!
  • Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей.
  • Пляж Балтийского моря – атмосферный, безлюдный и будто созданный для инста-прогулки.
  • Зеленоградск – один из красивейших курортных городков побережья с довоенной архитектурой, чудесным променадом и современным «культом кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном 50-местном автобусе
  • Место посадки в автобус — одна из 10 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей). Также можем забрать гостей из Зеленоградска и Калининграда.
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Вы сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы в одном из заведений на остановке высота Эфа
  • На остановках высота Эфа и в Зеленоградске у вас будет достаточно свободного времени для перекуса либо обеда
  • После окончания экскурсии вы можете остаться в Зеленоградске и самостоятельно вернуться в Светлогорск. По нашему опыту очень многие путешественники принимают такое решение в ходе прогулки по Зеленоградску. Поэтому мы просим обязательно забирать личные вещи из автобуса.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автобусе включен
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор 300 руб. с человека (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно), а также обед и сувениры по желанию

ежедневно в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 590 ₽
Дети до 18 лет1 550 ₽
Пенсионеры1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
24 июл 2024
Нам понравилась экскурсия!
Места шикарные! С погодой повезло: быстро прекратился дождь и сияло солнце! Помимо экскурсии в группе было время спокойно отдохнуть на берегу моря!
В Зеленоградске прошлись по центральном улочкам, услышали интересную историческую информацию Анжелы. Спасибо!
Б
22 июл 2024
Спасибо, Наталье, очень все понравилось, тайминг на высоте, все успели и посмотрели. Рекомендую, спасибо, отлично провели время, узнали много нового!!!! Из Светлогорска автобуса не было, сделали скидку на такси, отличный сервис!!!!
Спасибо, Наталье, очень все понравилось, тайминг на высоте, все успели и посмотрели. Рекомендую, спасибо, отлично провелиСпасибо, Наталье, очень все понравилось, тайминг на высоте, все успели и посмотрели. Рекомендую, спасибо, отлично провели
Е
22 июл 2024
Благодарим Наталью за интересную и познавательную экскурсию!
Е
14 июл 2024
В целом - ничего необычного, но очень понравилась работа организатора и гида (очень интересно всё рассказывала и объясняла на протяжении всей экскурсии). Если Вы впервые едете в Калининградскую область советую посетить.

Входит в следующие категории Светлогорска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньКуршская КосаПопулярные местаСкидкиДля студентовПаркиНациональные парки

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