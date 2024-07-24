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Эта поездка позволит вам побывать на Куршской косе до того, как её заполонят туристы. Вы отправитесь на косу из Калининграда утром на автобусе.



В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.