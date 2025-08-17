Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров.
Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и морем, о её легендах и обитателях.
Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка.
Описание экскурсии
Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:
- Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.
- Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
- Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
- Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.
- Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.
- Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
- Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
- Орнитологическая станция Фрингилла (только на вечерней экскурсии с апреля по октябрь). Экскурсию по станции проводят специалисты-орнитологи.
В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.
Организационные детали
Экскурсия проводится:
- в 07:30 или 13:00
Такое время позволяет избежать пробок на въезде и толп на маршрутах. Вечернюю экскурсию можно продлить, добавив время на пляж, ужин в ресторане или пикник на море с видом на закат.
- Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 400 ₽ за машину с водителем + 400 ₽ за каждого пассажира, кроме детей до 18 лет и пенсионеров
- Экскурсия подходит детям от 7 лет
- Поедем на компактвэне Opel Zafira B
- Стоимость посещения орнитологической станции — 400 ₽
- Экскурсия утром может начинаться из Светлогорска или Зеленоградска, заканчивается в Зеленоградске. Вечерняя экскурсия начинается в Зеленоградске, а заканчивается там же или в Светлогорске
- Если у вас будет любой багаж, просьба написать об этом до заказа экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Светлогорске или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 2508 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, мистических легенд Кёнигсберга, морских историй, мказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских сказаний. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Фотографии от путешественников
А
Александр
17 авг 2025
Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу, то настоятельно рекомендую ехать рано утром, иначе есть шанс попасть
Лидия
24 апр 2025
Поездка удалась! Это не первое наше посещение Куршкой косы. Мы узнали много нового и интересного, услышали легенды и байки, прогулялись по обновленным дорожкам, вновь увидели Танцующий лес, море и залив.
M
Marina
9 июн 2022
Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).
Т
Татьяна
23 ноя 2020
Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по Куршской косе.
По пути на косу я узнала историю косы от
Е
Елена
4 окт 2020
Интересная, шикарная экскурсия!!!!
Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо, легко, красиво и очень профессионально!
По дороге на косу - история
М
Марина
21 сен 2020
Только вернулись с экскурсии по Куршской косе с Игорем. Находимся под впечатлением от услышанного и увиденного! Игорь очень тактичный, вежливый человек и великолепный рассказчик! Очень грамотно составил маршрут исходя из
В
Виктор
17 сен 2020
Гид просто поболтать. Заехали в пять мест королевский лес, берег к Балтике в посёлке, к морю в районе Маяковского, Танцующий лес, дюны. Информации про эти места практически никакой одна болтовня на отвлеченные темы и свои домыслы. Друзьям точно не посоветую, стыдно будет перед ними.
Игорь
Ответ организатора:
Глубокоуважаемый Турист!
Признаю свои вину… Действительно, вышло нехорошо. Своим рассказом я не планировал запугать, обидеть или шокировать Туриста. От души сожалею,
И
Ирина
22 авг 2020
Нам все понравилось. Можем рекомендовать тем, кто любит легенды.
Владимир
4 янв 2020
Очень понравилось, все четко организованно. Узнали много нового и интересного. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Спасибо Игорю, будем рекомендовать))
A
Aleksandr
16 ноя 2019
В августе имели радость побывать на экскурсии Игоря! Погода отличная, публика уже схлынула, деревья танцуют. Игорь местный краевед энтузиаст, который увлечен и занимается распространением информации о культуре и обычаях восточной Пруссии. Получили настоящее удовольствие от нашего общения. Мы живем в Петергофе, объездили пол мира - нам есть с чем сравнить. Планируем вернуться!
И
Ирина
9 окт 2019
От всей нашей компании из четырех человек благодарю Игоря за интересную, насыщенную экскурсию на Куршскую косу.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
е
елена
23 сен 2019
Друзья, с Игорем Краснощековым мы совершили два путешествия. В Калининград на весь день (отзыв я написала) и на Куршскую косу. Начало сентября 2019 года. Куршская коса встретила нас сильным ветром.
Н
Наталья
13 авг 2019
Природа Курской косы и особенно танцующий лес произвели на нас потрясающее впечатление, заповедный лес с густым хвойным ароматом и мощной энергетикой, озера с утками и лебедями, которых удалось покормить. Игорь-прекрасный рассказчик, подстроил маршрут под наши пожелания, и нам и детям очень понравилась и запомнилась поездка. Спасибо!
И
Ирина
12 авг 2019
На экскурсию "Природа и легенды Куршской косы" я ездила с дочкой (12 лет). Экскурсия очень понравилась!!! Игорь -это человек, который знает очень много о том месте, где живет, и чувствуется,
Светлана
29 июл 2019
Красоты заповедника (у вас будет выбор, что посетить), интересные истории (и факты, и легенды) внимательное отношение - это то, что вы получите на экскурсии Игоря, человека влюбленного в свой край. Рекомендую.
