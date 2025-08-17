Мои заказы

Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп

Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Зеленоградска
Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров.

Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и морем, о её легендах и обитателях.

Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка.
4.8
20 отзывов
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп© Игорь
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп© Игорь
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп© Игорь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:30, 13:00

Описание экскурсии

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.
  • Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Орнитологическая станция Фрингилла (только на вечерней экскурсии с апреля по октябрь). Экскурсию по станции проводят специалисты-орнитологи.

В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.

Организационные детали

Экскурсия проводится:

  • в 07:30 или 13:00

Такое время позволяет избежать пробок на въезде и толп на маршрутах. Вечернюю экскурсию можно продлить, добавив время на пляж, ужин в ресторане или пикник на море с видом на закат.

  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 400 ₽ за машину с водителем + 400 ₽ за каждого пассажира, кроме детей до 18 лет и пенсионеров
  • Экскурсия подходит детям от 7 лет
  • Поедем на компактвэне Opel Zafira B
  • Стоимость посещения орнитологической станции — 400 ₽
  • Экскурсия утром может начинаться из Светлогорска или Зеленоградска, заканчивается в Зеленоградске. Вечерняя экскурсия начинается в Зеленоградске, а заканчивается там же или в Светлогорске
  • Если у вас будет любой багаж, просьба написать об этом до заказа экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Светлогорске или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 2508 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, мистических легенд Кёнигсберга, морских историй, мказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских сказаний. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (Александр)
А
Александр
17 авг 2025
Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу, то настоятельно рекомендую ехать рано утром, иначе есть шанс попасть
читать дальше

в серьезные пробки. Мы стартовали из Светлогорска в 7:30 и, должен сказать, успевали осмотреть все точки практически в последний момент. То есть, когда мы уезжали, приезжали автобусы -)
Когда ехали обратно, видели пробки на косу; по ощущениям, они были не меньше (а то и больше), чем на 2,5 часа.
Поэтому спасибо Игорю за то, что предложил выехать не днем, а утром.
Успели посмотреть всё без толп народа и без пробок, получили большое удовольствие.

Игорь готов адаптировать экскурсию под конкретную группу, но я бы посоветовал довериться ему как профессионалу - это и в самом деле будет "золотое сечение" поездки.

Танцующий лес без гида - не особо интересен; с ним же вы сможете узнать и разные версии его появления, и увидеть конкретных "звезд" леса.

Сама коса - это история и появления дюн, и их остановки. В историческом контексте дюны смотрятся по-новому.

Игорь - настоящий мастер истории и историй; очень жаль только, что некоторых туристов (судя по отзывам здесь) истории пугают или оскорбляют… если вы не боитесь быть испуганными или оскорбленными - обязательно попросите рассказать всю правду об этих местах -)
Мы ездили семьей с детьми 17 и 12 лет и никому из нас не было страшно -)

Да, и отдельное спасибо за книгу; вернемся домой - обязательно прочтем.

Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
Лидия
Лидия
24 апр 2025
Поездка удалась! Это не первое наше посещение Куршкой косы. Мы узнали много нового и интересного, услышали легенды и байки, прогулялись по обновленным дорожкам, вновь увидели Танцующий лес, море и залив.
читать дальше

Игорь любит Куршскую косу, знает её историю, то, чем она живёт сейчас, и щедро поделился этим с нами. Приятно, в конце поездки, получить подарок от нашего гида, его книги!!! Поезжайте, не пожалеете.

M
Marina
9 июн 2022
Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).
Т
Татьяна
23 ноя 2020
Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по Куршской косе.
По пути на косу я узнала историю косы от
читать дальше

момента образования до наших дней. По пути обратно в город Игорь рассказывал местные байки и легенды.
Увидела намного больше, чем ожидала, особенно понравилась дикая коса без толп туристов.
В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Неринга и морской змей", потрясающе интересная сказка для детей и взрослых.
Вернусь обязательно!
Ещё раз огромное спасибо!!!

Е
Елена
4 окт 2020
Интересная, шикарная экскурсия!!!!
Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо, легко, красиво и очень профессионально!
По дороге на косу - история
читать дальше

косы с момента образования до наших дней. Очень интересно было слушать истории из личной практики, особенно про "первое правило морского волка" и атаку гадюк.
Два - три десятка исторических имён и дат, именно ключевых моментов, вполне достаточно для понимания истории косы.
Обратный путь - настоящее шоу!!! Потрясающие истории, байки и легенды!
Очень понравились высоты Бункер и дикая коса, там где нет толп туристов, плюс купание на закате в местах, где не было никого кроме нас.
Игорь мгновенно меняет план экскурсии под интересы гостей.
Спасибо огромное, лучшая экскурсия в моей жизни!!!!!
Я набралась наглости и выпросила книгу "Тропа Неринги". Невероятно интересно и талантливо!!!
Особенно понравилось, что Игорь добросовестно отрабатывает всю экскурсию, не даёт себе никаких поблажек! И невероятный, потрясающий талант рассказчика!
Минусы, куда без них: излишняя реалистичность и детализация при описании прусских традиций, особенно похорон. Это надо опустить, не все люди на ваших экскурсиях будут иметь крепкие нервы…
С уважением
Елена Н., кандидат исторических наук, г. Москва.

М
Марина
21 сен 2020
Только вернулись с экскурсии по Куршской косе с Игорем. Находимся под впечатлением от услышанного и увиденного! Игорь очень тактичный, вежливый человек и великолепный рассказчик! Очень грамотно составил маршрут исходя из
читать дальше

наших пожеланий и полностью оправдал наши ожидания. Мы успели искупаться при ярком солнце и увидели чудесный закат, побывали на высоте Эфа в полном одиночестве, услышали истории про Танцующий лес и рыцарей Тевтонского ордена. Мы увидели красоту и почувствовали энергетику и мощь этих мест, услышали истории и легенды, в которых умело переплетались быль и небыль. А легенды Игорь умеет рассказывать как настоящий артист: в ролях и лицах! Однозначно рекомендуем это путешествие с Игорем!

В
Виктор
17 сен 2020
Гид просто поболтать. Заехали в пять мест королевский лес, берег к Балтике в посёлке, к морю в районе Маяковского, Танцующий лес, дюны. Информации про эти места практически никакой одна болтовня на отвлеченные темы и свои домыслы. Друзьям точно не посоветую, стыдно будет перед ними.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Глубокоуважаемый Турист!
Признаю свои вину… Действительно, вышло нехорошо. Своим рассказом я не планировал запугать, обидеть или шокировать Туриста. От души сожалею,
читать дальше

если так получилось. Признаюсь, я совершенно не ожидал, что в общем-то достаточно безобидная на мой взгляд история про «кусателей ворон Куршской косы» может так повлиять на взрослого человека. Кстати, эта история не «свои домыслы», а исторические факты. И назвать её «болтовней на отвлеченные темы» во время экскурсии по Куршской косе у меня бы язык не повернулся. Конечно, я добавил в неё некоторые лирические отступления для лучшей визуализации и усиления эффекта присутствия. Похоже, при этом, скажем так, слегка переборщил и получилось излишне жестоко и реалистично… Абсолютно согласен с вашим негодованием!
Приношу свои извинения.

Будьте здоровы!

И
Ирина
22 авг 2020
Нам все понравилось. Можем рекомендовать тем, кто любит легенды.
Владимир
Владимир
4 янв 2020
Очень понравилось, все четко организованно. Узнали много нового и интересного. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Спасибо Игорю, будем рекомендовать))
A
Aleksandr
16 ноя 2019
В августе имели радость побывать на экскурсии Игоря! Погода отличная, публика уже схлынула, деревья танцуют. Игорь местный краевед энтузиаст, который увлечен и занимается распространением информации о культуре и обычаях восточной Пруссии. Получили настоящее удовольствие от нашего общения. Мы живем в Петергофе, объездили пол мира - нам есть с чем сравнить. Планируем вернуться!
И
Ирина
9 окт 2019
От всей нашей компании из четырех человек благодарю Игоря за интересную, насыщенную экскурсию на Куршскую косу.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
е
елена
23 сен 2019
Друзья, с Игорем Краснощековым мы совершили два путешествия. В Калининград на весь день (отзыв я написала) и на Куршскую косу. Начало сентября 2019 года. Куршская коса встретила нас сильным ветром.
читать дальше

Но лебедей покормить удалось, правда, кабанчик Гриша так и не появился. Смотался в глубь косы от сытой жизни. Делай выводы. Игорь - прекрасный рассказчик, не дает себе никаких поблажек. Сразу видно любимое дело. И это подкупает. Хочет делиться и делиться своими знаниями. Это все же авторская экскурсия. Ее отличает стиль художника. Живой, легкий, выразительный язык, но без пафоса, без напора, и с юмором, и с научными выкладками. Этакая реконструкция образования Косы с начала времен. Игорь любит легенды. Собирает их. Издал книгу "Легенды и сказки Куршской косы. Неринга и морской змей". Такая изящная книга для семейного чтения, где истории детей из давних времен вызывают сочувствие и научают честности и мужеству. Иллюстрирована прекрасными рисунками, - и самого Игоря в том числе. Талантливый человек. Спасибо, Игорь. Надеемся на встречу.

Н
Наталья
13 авг 2019
Природа Курской косы и особенно танцующий лес произвели на нас потрясающее впечатление, заповедный лес с густым хвойным ароматом и мощной энергетикой, озера с утками и лебедями, которых удалось покормить. Игорь-прекрасный рассказчик, подстроил маршрут под наши пожелания, и нам и детям очень понравилась и запомнилась поездка. Спасибо!
И
Ирина
12 авг 2019
На экскурсию "Природа и легенды Куршской косы" я ездила с дочкой (12 лет). Экскурсия очень понравилась!!! Игорь -это человек, который знает очень много о том месте, где живет, и чувствуется,
читать дальше

что любит его. Он очень интересный рассказчик. Мой ребенок еще несколько дней вспоминала какие-то моменты нашей экскурсии. А книги Игоря читает просто взахлеб. Если мы когда-нибудь еще приедем в Светлогорск, то обязательно проведем с Игорем еще день, а может быть и не один. Вот с такими людьми и надо изучать историю. Я очень рекомендую эту экскурсию именно с Игорем!

Светлана
Светлана
29 июл 2019
Красоты заповедника (у вас будет выбор, что посетить), интересные истории (и факты, и легенды) внимательное отношение - это то, что вы получите на экскурсии Игоря, человека влюбленного в свой край. Рекомендую.

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии из Светлогорска

Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск из Светлогорска
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Погрузитесь в мир Куршской косы и насладитесь прогулкой по Зеленоградску. Уникальные природные объекты и исторические места ждут вас
Начало: У Ж.Д. станции Светлогорск-2
Завтра в 08:00
11 ноя в 10:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
6 часов
240 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
13 555 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
На машине
10 часов
-
10%
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе
Откройте тайны Куршской косы: дюны, леса и легенды ждут вас на увлекательной экскурсии из Светлогорска
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
26 100 ₽29 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске