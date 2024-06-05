Ю Юлия Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта до места назначения👍Артём очень вежливый и аккуратный водитель, а также прекрасный экскурсовод. Заинтересовал меня и сына (11 лет), а в конце ответил на все вопросы👍

А Алексей Куршская коса для детей и взрослых Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!

С Сергей Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом читать дальше информации, мы получили ответы на все вопросы. Экскурсия на Куршскую косу прошла в удобном для нас темпе. Да и сам Артем очень коммуникабельный с грамотной речью. Все путешествия проходили на комфортабельном автомобиле. На обратном пути с косы мы посмотрели интересные фильмы про Калининград и область. Фото, сделанные Артемом, стали приятным бонусом. Однозначно рекомендуем и трансфер и экскурсию Очень довольны что выбрали трансфер в Светлогорск с гидом и экскурсию на Куршскую косу. Артем дает много интересной и полезной

А Александр Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца читать дальше время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате. Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во

Е Екатерина Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска читать дальше много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо! Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали

А Алёна Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию

Т Татьяна Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!

О Олег Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы Дороговато, не могу всем рекомендовать, не все смогут просто потянуть индивидуального гида. Рекомендую только как эксклюзив, для ценителей подобных туров будет отлично!)

А Андрей Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск читать дальше количества новой информации, притом поданной достаточно легко, мы увидели огромное количество прекрасных пейзажей и локаций. Дмитрий настоящий профессионал, знает и любит эти места, готов поделиться своими знаниями. При этом он очень внимателен, всегда интересуется настроением и пожеланиями туристов. Из-за этого длинная экскурсия прошла без усталости и напряжения. Огромное спасибо и удачи в дальнейшем! Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого