Е Екатерина Ускользающее очарование Раушена Отличная экскурсия!!!

Г Герман Светлогорск - маленькая Швейцария читать дальше рассказов всем захотелось там остаться. Экскурсия очень интересная, динамичная и захватывающая. С нами были маленькие дети, которым тоже было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно, остались только самые наилучшие воспоминания. Однозначно рекомендую. Очень благодарны Наталии за великолепную экскурсию по Светлогорску! Она раскрыла перед нами свой город во всей его красе, после её

А Алексей Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.

Ю Юлия Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта до места назначения👍Артём очень вежливый и аккуратный водитель, а также прекрасный экскурсовод. Заинтересовал меня и сына (11 лет), а в конце ответил на все вопросы👍

М Мария Светлогорск - маленькая Швейцария Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!

А Алексей Куршская коса для детей и взрослых Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!

С Сергей Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом читать дальше информации, мы получили ответы на все вопросы. Экскурсия на Куршскую косу прошла в удобном для нас темпе. Да и сам Артем очень коммуникабельный с грамотной речью. Все путешествия проходили на комфортабельном автомобиле. На обратном пути с косы мы посмотрели интересные фильмы про Калининград и область. Фото, сделанные Артемом, стали приятным бонусом. Однозначно рекомендуем и трансфер и экскурсию Очень довольны что выбрали трансфер в Светлогорск с гидом и экскурсию на Куршскую косу. Артем дает много интересной и полезной

А Александр Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца читать дальше время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате. Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во

Н Наталья Променад по Светлогорску в мини-группе Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.