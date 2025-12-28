Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Светлогорска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Светлогорске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Зеленоградска
Начало: В Светлогорске или Зеленоградске
1 апр в 07:30
2 апр в 07:30
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
6 часов
241 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
13 555 ₽ за всё до 3 чел.
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Светлогорска)
На автобусе
6 часов
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Светлогорска)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в четверг в 10:00
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    28 декабря 2025
    Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
    Рекомендую! Интересный маршрут и прекрасный гид.
  • И
    Ирина
    11 сентября 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Настоящей жемчужиной нашего путешествия в Светлогорск стала экскурсия "Куршская коса для детей и взрослых". Нам очень повезло с экскурсоводом Ларисой.
    читать дальше

    Ее внимание, забота и проникновенные рассказы никого из нас не оставили равнодушными. Лариса очень знающий, любящий свое дело, профессионал и очень душевный, легкий в общении человек. Во время поездки у нас было ощущение, что мы знакомы очень давно.
    Вся наша компания сердечно благодарит Ларису за сказку, в которой мы побывали!
    Желаем Ларисе процветания и благодарных путешественников!
    До новых встреч!

  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Спасибо за экскурсию! Все было очень интересно и красота природы поражает!
    Лариса хороший расказчик и очень приятная женщина!
    У нее есть еще
    читать дальше

    предложения на трипстере - ретрит и занятия Цигун в лесу у озера Тихое- но я не успела еще и туда в этот раз - что ж, все впереди!
    На обед Лариса привела меня в кафе с потрясающей домашней ухой! Хотя я не очень любитель именно ухи - но эта была бесподобна!
    Единственное, конечно на Зеленоградск очень мало времени отведено и там ты просто сам проходишь быстренько по главной пешеходной улице, а гид встречает тебя с машиной на другом конце.

  • А
    Алексей
    20 августа 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Всё отлично, содержательно, пунктуально!
  • А
    Александр
    17 августа 2025
    Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
    Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
    Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу,
    читать дальше

    то настоятельно рекомендую ехать рано утром, иначе есть шанс попасть в серьезные пробки. Мы стартовали из Светлогорска в 7:30 и, должен сказать, успевали осмотреть все точки практически в последний момент. То есть, когда мы уезжали, приезжали автобусы -)
    Когда ехали обратно, видели пробки на косу; по ощущениям, они были не меньше (а то и больше), чем на 2,5 часа.
    Поэтому спасибо Игорю за то, что предложил выехать не днем, а утром.
    Успели посмотреть всё без толп народа и без пробок, получили большое удовольствие.

    Игорь готов адаптировать экскурсию под конкретную группу, но я бы посоветовал довериться ему как профессионалу - это и в самом деле будет "золотое сечение" поездки.

    Танцующий лес без гида - не особо интересен; с ним же вы сможете узнать и разные версии его появления, и увидеть конкретных "звезд" леса.

    Сама коса - это история и появления дюн, и их остановки. В историческом контексте дюны смотрятся по-новому.

    Игорь - настоящий мастер истории и историй; очень жаль только, что некоторых туристов (судя по отзывам здесь) истории пугают или оскорбляют… если вы не боитесь быть испуганными или оскорбленными - обязательно попросите рассказать всю правду об этих местах -)
    Мы ездили семьей с детьми 17 и 12 лет и никому из нас не было страшно -)

    Да, и отдельное спасибо за книгу; вернемся домой - обязательно прочтем.

  • Е
    Евгения
    17 августа 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Просто восторг! Куршская коса – это что-то невероятное, а Лариса сделала нашу экскурсию незабываемой. Столько интересного рассказала, так увлеченно, что время пролетело незаметно. Спасибо за прекрасный день!
  • И
    Иван
    8 августа 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Лариса - прекрасный экскурсовод! Интересно будет как детям, так и взрослым. На своем личном авто Лариса забрала нас на экскурсию
    читать дальше

    с удобной нам точки, отвезла в те места в которые мы хотели, по завершении экскурсии также может отвезти в любое удобное место. Обо всем подробно рассказала и имела ответы на все наши вопросы. На Куршской косе (с выездом из Светлогорска) за 6 часов мы успели посетить все достопримечательности, покушать и выпить глинтвейна. В процессе поездки Лариса рассказывала не только о предстоящих локациях, но и о тех интересных местах, что встречались по пути. На самой косе можно прогуляться как и в её сопровождении, так и самим. В общем, прекрасная и экскурсия и экскурсовод!

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Получили большое удовольствие от поездки на Куршскую косу с Надеждой- невероятным профессионалом, прекрасным рассказчиком и просто замечательным, душевным человеком! Поездка
    читать дальше

    организована так, что мы смогли вписать все наши дополнительные маленькие желания- выпить кофе в лесном кафе и понаблюдать за тем, как ласточки кормят своих птенцов! Природа Куршской косы поразила! Совершенно точно, это место, где должен побывать каждый!

  • L
    Leonid
    25 июля 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Побывать на Куршской косе - базовая поездка, пожалуй, всех приезжающих в Калининград. Потрясающий уголок ни с чем не сравнимой природы,
    читать дальше

    и даже с каждым годом растущий поток туристов не портит впечатление. Однако с Дмитрием весь наш маршрут заиграл новыми красками: наш гид оказался очень обаятельным рассказчиком, большим знатоком, с приятной и четкой речью. И все это без какого бы то ни было напряга, очень душевно и с юмором. Дмитрий, спасибо Вам большое!! 🙏🤝

  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию проводила гид Людмила.
    Экскурсия очень понравилась. Индивидуальный подход, интересный маршрут и очень красивая природа.
    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп;
  2. Куршская коса для детей и взрослых;
  3. Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Светлогорска).
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Водонапорная башня Раушена;
  3. Озеро Тихое;
  4. Солнечные часы «Зодиак»;
  5. Высота Эфа;
  6. Куршская Коса;
  7. Набережная (променад);
  8. «Янтарь-холл»;
  9. Скульптура «Царевна-Лягушка»;
  10. Высота Мюллера.
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в феврале 2026
Сейчас в Светлогорске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 13 555. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Светлогорска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году