Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Зеленоградска
Начало: В Светлогорске или Зеленоградске
1 апр в 07:30
2 апр в 07:30
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
13 555 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Светлогорска)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в четверг в 10:00
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 декабря 2025Рекомендую! Интересный маршрут и прекрасный гид.
- ИИрина11 сентября 2025Настоящей жемчужиной нашего путешествия в Светлогорск стала экскурсия "Куршская коса для детей и взрослых". Нам очень повезло с экскурсоводом Ларисой.
- ААнна11 сентября 2025Спасибо за экскурсию! Все было очень интересно и красота природы поражает!
Лариса хороший расказчик и очень приятная женщина!
У нее есть еще
- ААлексей20 августа 2025Всё отлично, содержательно, пунктуально!
- ААлександр17 августа 2025Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу,
- ЕЕвгения17 августа 2025Просто восторг! Куршская коса – это что-то невероятное, а Лариса сделала нашу экскурсию незабываемой. Столько интересного рассказала, так увлеченно, что время пролетело незаметно. Спасибо за прекрасный день!
- ИИван8 августа 2025Лариса - прекрасный экскурсовод! Интересно будет как детям, так и взрослым. На своем личном авто Лариса забрала нас на экскурсию
- ООльга26 июля 2025Получили большое удовольствие от поездки на Куршскую косу с Надеждой- невероятным профессионалом, прекрасным рассказчиком и просто замечательным, душевным человеком! Поездка
- LLeonid25 июля 2025Побывать на Куршской косе - базовая поездка, пожалуй, всех приезжающих в Калининград. Потрясающий уголок ни с чем не сравнимой природы,
- ИИрина21 июля 2025Экскурсию проводила гид Людмила.
Экскурсия очень понравилась. Индивидуальный подход, интересный маршрут и очень красивая природа.
Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в феврале 2026
Сейчас в Светлогорске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 13 555. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Светлогорска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году