Велосипедная прогулка по побережью Балтийского моря

Поездка по городу на велосипедах с гидом — то, что нужно в тёплые дни! Вы проделаете путь в 20 километров, а после поездки почувствуете лёгкость и приятную усталость.

Ваш путь будет проходить мимо интересных архитектурных сооружений и домиков с черепичной крышей, а кв конце вы доедете до набережной и устроите пикник на пляже.
Описание экскурсии

Что вас ждёт? На нашей велосипедной экскурсии мы будем ехать по удобной велодорожке, дышать смесью морского и хвойного воздуха. Это прогулка в глубь веков. Мы проделаем путь от современности до Ледникового периода:
  • Узнаем, как отдыхали на курортах в XIX веке.
  • Увидим, где снимали кино и популярную телепередачу.
  • На нашем пути мы найдём следы пруссов – коренных жителей нашего края, поговорим об их легендах и обычаях.
  • Проедем по следам тевтонских рыцарей, полюбуемся кирхами и немецкими домиками с черепичными крышами.
  • Будем рассматривать уникальные архитектурные сооружения и работы известных скульпторов.
  • Окунёмся в историю Балтийского моря.
  • При желании искупаемся.

• Устроим пикник на пляже и найдём артефакты, которым миллионы лет. Важная информация:

  • Для участия необходимо уметь ездить на велосипеде.
  • Велосипед можно взять напрокат.
  • Продолжительность маршрута – 10 километров в одну сторону, 10 километров обратно.
  • Перепадов высот почти нет, ехать легко и комфортно. Делаем остановки в самых красивых и интересных местах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Янтарь-холл
  • Водонапорная башня Раушена
  • Дом звездочёта
  • Курганы западных балтов
  • Кирха Гросс-Курена
  • Музей Германа Брахерта
  • Дубовая аллея
  • Филинская бухта
  • Клифы на Балтийском побережье
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина,11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

12 000 ₽ за экскурсию