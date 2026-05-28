Поездка по городу на велосипедах с гидом — то, что нужно в тёплые дни! Вы проделаете путь в 20 километров, а после поездки почувствуете лёгкость и приятную усталость.
Ваш путь будет проходить мимо интересных архитектурных сооружений и домиков с черепичной крышей, а кв конце вы доедете до набережной и устроите пикник на пляже.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На нашей велосипедной экскурсии мы будем ехать по удобной велодорожке, дышать смесью морского и хвойного воздуха. Это прогулка в глубь веков. Мы проделаем путь от современности до Ледникового периода:
- Узнаем, как отдыхали на курортах в XIX веке.
- Увидим, где снимали кино и популярную телепередачу.
- На нашем пути мы найдём следы пруссов – коренных жителей нашего края, поговорим об их легендах и обычаях.
- Проедем по следам тевтонских рыцарей, полюбуемся кирхами и немецкими домиками с черепичными крышами.
- Будем рассматривать уникальные архитектурные сооружения и работы известных скульпторов.
- Окунёмся в историю Балтийского моря.
- При желании искупаемся.
• Устроим пикник на пляже и найдём артефакты, которым миллионы лет. Важная информация:
- Для участия необходимо уметь ездить на велосипеде.
- Велосипед можно взять напрокат.
- Продолжительность маршрута – 10 километров в одну сторону, 10 километров обратно.
- Перепадов высот почти нет, ехать легко и комфортно. Делаем остановки в самых красивых и интересных местах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янтарь-холл
- Водонапорная башня Раушена
- Дом звездочёта
- Курганы западных балтов
- Кирха Гросс-Курена
- Музей Германа Брахерта
- Дубовая аллея
- Филинская бухта
- Клифы на Балтийском побережье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина,11
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
