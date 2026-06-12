Балтийск — место, где можно соприкоснуться с морской историей России, насладиться атмосферой побережья и увидеть уникальные локации. Город романтичен и строг в обрамлении залива, каналов и пирсов, военных кораблей, лебедей и равелинов крепости. Вы прогуляетесь по его улочкам и порту, исследуете древнюю цитадель и полюбуетесь пейзажами с парома.

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Описание экскурсии

Балтийск — морской форпост с богатой историей, военными крепостями и культурой, соединяющей Восток и Запад. Его многовековая история удивительна — и мы познакомим вас с ней.

Вы прогуляетесь по Морскому порту, рассмотрите корабли Балтийского флота и оживлённую акваторию Балтийского залива. Узнаете, когда был основан Пиллау и сколько раз он менял правителей.

Рассмотрите памятник Петру I, который основал Балтийский флот, выбрав этот город в качестве важного морского порта.

Представите, как маяк 1813 года — один из старейших в России и всё ещё работающий — подмигивает ганзейской гостинице, в которой когда-то Иосиф Бродский сиживал в обществе кружки.

Завершите экскурсию путешествием на пароме до Балтийской косы. Насладитесь видами на город, его побережье, пришвартованные у дальних пирсов корабли и судна, выходящие через канал в открытое море.

Организационные детали