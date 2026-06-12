Балтийск — морской форпост с богатой историей, военными крепостями и культурой, соединяющей Восток и Запад. Его многовековая история удивительна — и мы познакомим вас с ней.
Вы прогуляетесь по Морскому порту, рассмотрите корабли Балтийского флота и оживлённую акваторию Балтийского залива. Узнаете, когда был основан Пиллау и сколько раз он менял правителей.
Рассмотрите памятник Петру I, который основал Балтийский флот, выбрав этот город в качестве важного морского порта.
Представите, как маяк 1813 года — один из старейших в России и всё ещё работающий — подмигивает ганзейской гостинице, в которой когда-то Иосиф Бродский сиживал в обществе кружки.
Завершите экскурсию путешествием на пароме до Балтийской косы. Насладитесь видами на город, его побережье, пришвартованные у дальних пирсов корабли и судна, выходящие через канал в открытое море.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Обязательно возьмите паспорт РФ
Отдельно оплачивается переправа на пароме — 250 ₽ с чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1108 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
1
2
–
1
–
Л
Лидия
Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид Юлия рассказала очень много интересного о Балтийске и Балтийской косе. Отдельно хочется отметить, с читать дальшеуменьшить
какой теплотой Юлия рассказывала о своем родном городе, с каким уважением отнеслась к группе, всегда шла лицом к нам. Четко соблюдала график экскурсии. Замечательный водитель автобуса, вел очень аккуратно, без резких движений. Большое спасибо и всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
ОЛЬГА
Добрый день. Хочу поблагодарить Вячеслава за возможность поменять день поездки в Балтийск(с 9 на 5 июня) и за отношение. Я очень хотела посетить этот прекрасный военный город и Балтийскую косу. читать дальшеуменьшить
А экскурсовода Юлию благодарю за интереснейший рассказ о городе, об ожесточенных боях в 1945г на этой территории. Для меня это было очень важно, т. к. под Пилау воевал мой дедушка. Юлия своей подачей материала попала прямо в мою душу. Хотела отметить, что группа у нас была небольшая, очень комфортабельный мини автобус, и экскурсовода было всегда слышно благодаря гарнитуре. И еще одна особенность экскурсовода, которая меня поразила- Юлия всегда шла лицом к группе и спиной к дороге. Это говорит о проявлении огромного уважения к туристам не смотря на опасность (на косе очень плохие дороги к сожалению). Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Калининградскую область и благодарю за гостеприимство!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Отличная погода, прекрасное место и влюбленный в свой город и профессию экскурсовод-это незабываемо! Большое спасибо за прекрасно проведенный день)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит внимание и не похож на сухую лекцию. С удовольствием съездила бы с ним еще в другом направлении) Второй год путешествую с экскурсоводами этого организатора, в следующем году, вероятно, тоже поеду с ними)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии на «Из Светлогорска - в Балтийск, самый западный город России»