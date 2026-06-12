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Из Светлогорска - в Балтийск, самый западный город России

Прогуляться по старинному Пиллау и отправиться на пароме до Балтийской косы
Балтийск — место, где можно соприкоснуться с морской историей России, насладиться атмосферой побережья и увидеть уникальные локации.

Город романтичен и строг в обрамлении залива, каналов и пирсов, военных кораблей, лебедей и равелинов крепости.

Вы прогуляетесь по его улочкам и порту, исследуете древнюю цитадель и полюбуетесь пейзажами с парома.
4.7
11 отзывов
Из Светлогорска - в Балтийск, самый западный город России
Из Светлогорска - в Балтийск, самый западный город России
Из Светлогорска - в Балтийск, самый западный город России

Описание экскурсии

Балтийск — морской форпост с богатой историей, военными крепостями и культурой, соединяющей Восток и Запад. Его многовековая история удивительна — и мы познакомим вас с ней.

Вы прогуляетесь по Морскому порту, рассмотрите корабли Балтийского флота и оживлённую акваторию Балтийского залива. Узнаете, когда был основан Пиллау и сколько раз он менял правителей.

Рассмотрите памятник Петру I, который основал Балтийский флот, выбрав этот город в качестве важного морского порта.

Представите, как маяк 1813 года — один из старейших в России и всё ещё работающий — подмигивает ганзейской гостинице, в которой когда-то Иосиф Бродский сиживал в обществе кружки.

Завершите экскурсию путешествием на пароме до Балтийской косы. Насладитесь видами на город, его побережье, пришвартованные у дальних пирсов корабли и судна, выходящие через канал в открытое море.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Обязательно возьмите паспорт РФ
  • Отдельно оплачивается переправа на пароме — 250 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в пятницу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1108 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид Юлия рассказала очень много интересного о Балтийске и Балтийской косе. Отдельно хочется отметить, с
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какой теплотой Юлия рассказывала о своем родном городе, с каким уважением отнеслась к группе, всегда шла лицом к нам. Четко соблюдала график экскурсии. Замечательный водитель автобуса, вел очень аккуратно, без резких движений. Большое спасибо и всем рекомендую!

Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид
Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид
Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид
Очень понравилась организация и проведение экскурсии. Вячеслав четко проинструктировал по программе экскурсии и организационных моментах, гид
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О
Добрый день. Хочу поблагодарить Вячеслава за возможность поменять день поездки в Балтийск(с 9 на 5 июня) и за отношение. Я очень хотела посетить этот прекрасный военный город и Балтийскую косу.
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А экскурсовода Юлию благодарю за интереснейший рассказ о городе, об ожесточенных боях в 1945г на этой территории. Для меня это было очень важно, т. к. под Пилау воевал мой дедушка. Юлия своей подачей материала попала прямо в мою душу. Хотела отметить, что группа у нас была небольшая, очень комфортабельный мини автобус, и экскурсовода было всегда слышно благодаря гарнитуре. И еще одна особенность экскурсовода, которая меня поразила- Юлия всегда шла лицом к группе и спиной к дороге. Это говорит о проявлении огромного уважения к туристам не смотря на опасность (на косе очень плохие дороги к сожалению). Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Калининградскую область и благодарю за гостеприимство!

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Е
Отличная погода, прекрасное место и влюбленный в свой город и профессию экскурсовод-это незабываемо! Большое спасибо за прекрасно проведенный день)
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Анна
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит внимание и не похож на сухую лекцию. С удовольствием съездила бы с ним еще в другом направлении)
Второй год путешествую с экскурсоводами этого организатора, в следующем году, вероятно, тоже поеду с ними)
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит
Отличная, не утомительная экскурсия) гид, Сергей Геннадьевич, очарователен) материал вперемежку с шутками, байками и сказками, держит
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А
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
Очень понравилась организация и поездка! Экскурсовод замечательный, водитель аккуратный! Сервис отличный! Спасибо! 🩷
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Ольга
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
Спасибо за экскурсию) катание на пароме просто топ)
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