Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией

Привезите из отдыха более 100 красивых фотографий — увлекательный индивидуальный маршрут на авто с фотосессией! Вас ждёт душевный, экологичный и целительный гранд-фото маршрут по Куршской косе вместе с творческим фотографом.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Ближайшие даты:
6
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мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание фото-прогулки

Что вы увидите:

  • Королевский бор: посмотрим реликтовый лес и пройдем тропой внутри леса с видом на залив. Сфотографируемся у интересных современных эко арт-объектов.
  • Поселок Лесное и променад: прогуляемся по главному курорту Куршской косы, где больше всего красивых домов отдыха и отелей, сделаем серию красивых фотографий на море и со стороны залива.
  • Высота Эфа: посмотрим одни из самых красивых и живописных дюн в мире, где снимали много фильмов.
  • Высота Мюллера: побываем на самой высокой точке дюны Болотной со смотровой площадкой 44 метра над уровнем моря, посмотрим на вековые ели и сосны. Маршрут оборудован смотровой площадкой, находящейся на высоте 44,4 м. над уровнем моря. Сделаем фото с прекрасной панорамой на ландшафтные виды Балтийского моря и Куршского залива.
  • Озеро Чайка: посмотрим на самое большое пресноводное озеро на косе, попробуем сделать фотографии с лебедями и попить кофе.
  • Озеро Лебедь: красивый длинный маршрут до уникального озера внутри залива.
  • Поселок Рыбачий: посмотрим старый пирс и немецкую кирху XIX века, дом профессора Тинеманна — основателя орнитологической станции, бывшую росситтенскую школу.
  • Росситтентский лес: прогуляемся по одному из длинных маршрутов в сторону моря с разнообразным дендрологическим составом, сделаем фотографии с красивого высокой смотровой площадки на море.
  • Орнитологическая станция Фрингилла: посмотрим как кольцуют птиц уже более века, сделаем серию фотографий с пернатыми друзьями.
Музейный комплекс косы: музей Куршской косы, деревянную деревню показывающую период жизни викингов «Древняя Самбия», парк-дендрарий редких растений, рыбный причал с катером на заливе, выставка деревянных скульптур и музей суеверий. Организационные детали:.
Музейный комплекс косы: музей Куршской косы, деревянную деревню показывающую период жизни викингов «Древняя Самбия», парк-дендрарий редких растений, рыбный причал с катером на заливе, выставка деревянных скульптур и музей суеверий. Организационные детали:.
• Музейный комплекс косы: музей Куршской косы, деревянную деревню показывающую период жизни викингов «Древняя Самбия», парк-дендрарий редких растений, рыбный причал с катером на заливе, выставка деревянных скульптур и музей суеверий. Организационные детали:
  • Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
  • Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский бор
  • Поселок Лесное и променад
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Озеро Чайка
  • Озеро Лебедь
  • Поселок Рыбачий
  • Росситтентский лес
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Музейный комплекс Куршской косы
Что включено
  • Поездка по интересным локациям
  • Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
Завершение: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск по договору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона
  • Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются - больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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