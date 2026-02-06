Билеты
Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
«Обзорная аудиоэкскурсия перенесёт вас в атмосферу шестнадцатого века, когда остров был оживлённым градом»
1775 ₽ за билет
Аудиогид
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
450 ₽ за человека
Билеты
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия и комплексный билет
Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града
Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
1775 ₽ за билет
Аудиогид
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия
Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града (без входных билетов)
Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
450 ₽ за человека
