о ольга Остров-град Свияжск читать дальше накладок, четко. Все что мы хотели увидели в сопровождении интересного рассказа, получили чудесные фотографии на память. Очень хочется вернутся и еще раз прогуляться по острову. Чудесные впечатления. Очень понравилась экскурсия с Александром в Свияжск. Все было прекрасно организовано, машина, время начало экскурсии и сама экскурсия прошла без

А Алсу Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) читать дальше массу положительных впечатлений. Экскурсия была очень познавательной и насыщенной. 8 часов пролетели очень быстро. Лариса профессионал своего дела! Отдельное спасибо за рекомендации мест с настоящей татарской кухней. 26 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили

А Антон Остров-град Свияжск Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!

Е Елена Остров-град Свияжск читать дальше в Казанском походе Ивана Грозного в 1552г., и посетить древнейшие в Казанском крае каменные православные храмы – Никольскую церковь и Успенский собор, сохранившие уникальные росписи и фрески эпохи Ивана Грозного, а также Иоанно-Предтеченский монастырь с древнейшей в Поволжье деревянной Троицкой церковью и величественным собором в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Нас очаровали старинные улицы и площади Свияжска, где сохранились постройки и дома жителей дореволюционного времени. В заключении экскурсии впечатлили открывающиеся панорамные виды на место слияния трех рек: Волги, Свияги и Щуки, а также вид на Макарьевскую пустынь и Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Отдельное спасибо водителю Дмитрию за наш комфортный и безопасный трансфер! Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль

Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))

И Игорь Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

М Маргарита Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.