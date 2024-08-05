Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» – экскурсии в Свияжске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»» в Свияжске, цены от 9 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Остров-град Свияжск
На машине
51 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
28 авг в 09:30
11 сен в 09:30
10 000 за экскурсию
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
17 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
28 авг в 08:00
30 авг в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
На машине
На теплоходе
12 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    5 августа 2024
    Остров-град Свияжск
    Очень понравилась экскурсия с Александром в Свияжск. Все было прекрасно организовано, машина, время начало экскурсии и сама экскурсия прошла без
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    накладок, четко. Все что мы хотели увидели в сопровождении интересного рассказа, получили чудесные фотографии на память. Очень хочется вернутся и еще раз прогуляться по острову. Чудесные впечатления.

  • А
    Алсу
    28 июля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    26 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
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    массу положительных впечатлений. Экскурсия была очень познавательной и насыщенной. 8 часов пролетели очень быстро. Лариса профессионал своего дела! Отдельное спасибо за рекомендации мест с настоящей татарской кухней.

  • А
    Антон
    20 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
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    в Казанском походе Ивана Грозного в 1552г., и посетить древнейшие в Казанском крае каменные православные храмы – Никольскую церковь и Успенский собор, сохранившие уникальные росписи и фрески эпохи Ивана Грозного, а также Иоанно-Предтеченский монастырь с древнейшей в Поволжье деревянной Троицкой церковью и величественным собором в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Нас очаровали старинные улицы и площади Свияжска, где сохранились постройки и дома жителей дореволюционного времени. В заключении экскурсии впечатлили открывающиеся панорамные виды на место слияния трех рек: Волги, Свияги и Щуки, а также вид на Макарьевскую пустынь и Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Отдельное спасибо водителю Дмитрию за наш комфортный и безопасный трансфер!

    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости
  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • И
    Игорь
    9 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • Н
    Николай
    27 апреля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»»

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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Храм Всех Религий
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в августе 2024
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