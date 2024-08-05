5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
28 авг в 09:30
11 сен в 09:30
10 000₽ за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
28 авг в 08:00
30 авг в 09:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Водная прогулка
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга5 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Александром в Свияжск. Все было прекрасно организовано, машина, время начало экскурсии и сама экскурсия прошла без
- ААлсу28 июля 202426 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
- ААнтон20 июля 2024Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена14 июля 2024Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»»
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