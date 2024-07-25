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думали не запомним, но по дороге на зад Елена подвела итоги повторив все самые интересные факты, ответила на все наши вопросы, а также рекомендации куда сходить, что посмотреть. Очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений мы выбрали именно ее в качестве нашего гида и, обязательно, обратимся к ей в наш следующий визит в Казань. Я не знаю как еще вам рассказать и порекомендовать, какой Елена интересный гид. ВСЕМ,ВСЕМ буду рекомендовать!!!!!!!!! Мы очень часто путешествуем и пользуемся услугами SPUTNIK, нооо были экскурсоводы не соответствующие заявленной информацией. Елена 10 баллов из 5!