Собор во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость – экскурсии в Свияжске

Найдено 5 экскурсий в категории «Собор во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Свияжску
Посетите Свияжск, форпост Ивана Грозного, и погрузитесь в историю Казанского края. Уникальные храмы и церкви ждут вас
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
История острова-града Свияжск
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
12 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1 900 за человека
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Путешествие в Свияжск: один день, чтобы насладиться древними монастырями, храмами и музеями. Прогулка по старинным улочкам с видом на живописный залив
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
2 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Увлекательная речная экскурсия на остров-град Свияжск из Казани
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге до острова Свияжск. Узнайте его историю, насладитесь природой и посетите старинные монастыри и церкви
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 12:00
14 сен в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Времени маловато, все остальное замечательно.
  • К
    Королева
    22 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
  • К
    Карауш
    5 ноября 2022
    Остров-град Свияжск на транспорте туристов
    Отличная экскурсия с гидом Снежаной. Спасибо за интересный рассказ и профессионализм.
  • А
    Антон
    2 августа 2022
    Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
    Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
  • Е
    Елена
    14 июня 2022
    Свияжск - Форпост Ивана Грозного
    Наш экскурсовод Елена оказалась просто отличным гидом! Экскурсия была спланирована очень грамотно без задержек и опозданий. Мы получили, столько информации
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    думали не запомним, но по дороге на зад Елена подвела итоги повторив все самые интересные факты, ответила на все наши вопросы, а также рекомендации куда сходить, что посмотреть. Очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений мы выбрали именно ее в качестве нашего гида и, обязательно, обратимся к ей в наш следующий визит в Казань. Я не знаю как еще вам рассказать и порекомендовать, какой Елена интересный гид. ВСЕМ,ВСЕМ буду рекомендовать!!!!!!!!! Мы очень часто путешествуем и пользуемся услугами SPUTNIK, нооо были экскурсоводы не соответствующие заявленной информацией. Елена 10 баллов из 5!

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Собор во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость»

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  1. Свияжск - Форпост Ивана Грозного
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  3. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  4. Остров-град Свияжск на транспорте туристов
  5. Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Церковь Константина и Елены
  2. Художественная галерея
  3. Успенский Собор
  4. Троицкая деревянная церковь
  5. Храм Всех Религий
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в сентябре 2024
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