7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Водная прогулка
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 900₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Свияжск и Юный Иннополис: история и технологии
Посетите два уникальных места: Свияжск с его древними храмами и Иннополис с высокими технологиями. Увлекательное путешествие из прошлого в будущее
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 450₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на теплоходе в Свияжск с возвращением на автобусе
Путешествие на теплоходе до Свияжска и Раифского монастыря - уникальная возможность увидеть старинные храмы и насладиться красотой Волги
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, Вт, пт, сб в 08:20
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 600₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепие острова-град Свияжск: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные архитектурные ансамбли Свияжска: Успенский монастырь, Церковь Живоначальной Троицы и другие исторические памятники. Погрузитесь в прошлое
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Посетите Остров-град Свияжск и Казань за один день. Увидите Успенский монастырь, Казанский Кремль и другие исторические памятники
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
19 окт в 10:30
26 окт в 10:30
19 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Погрузитесь в историю и современность Татарстана за один день. Увидите древние монастыри, уникальные храмы и инновационный город будущего
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу28 июля 202426 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
- ЕЕлена25 июля 2024Времени маловато, все остальное замечательно.
- ККоролева22 июня 2024Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
- ООльга8 июня 2024Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ББуткова12 мая 2024Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в августе 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 900 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Свияжск на 1 день, гиды Свияжска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Свияжск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024