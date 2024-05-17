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время на острове. Впечатлились Свияжском, его историей и современностью. На автобусе с большой группой - не такой кайф. Приехали на причал на такси, обратно вернулись на электричке. Нас доставили под расписание. Не из центра города, но оно того стоило, точно. Если бы позволила погода, нас бы еще на пляж отвезли. Мне жаль только, что еще за парочкой оладушек не вернулась)) Говорите путешественником, чтоб брали сразу по три! Лариса и Капитан, спасибо огромное! На фото - это наш кораблик нас ожидает пока мы гуляем