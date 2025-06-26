Морская прогулка по Таганрогскому заливу - это уникальная возможность увидеть город с воды.
На борту комфортабельного катера вы сможете насладиться панорамами Таганрога и посетить загадочный рыбацкий посёлок Богудония.
Профессиональный гид расскажет о строительстве Таганрогской гавани, знаменитых гостях порта и событиях, происходивших на побережье.
На борту с вами будет опытный капитан, а также предоставлены спасательные жилеты для вашей безопасности
На борту комфортабельного катера вы сможете насладиться панорамами Таганрога и посетить загадочный рыбацкий посёлок Богудония.
Профессиональный гид расскажет о строительстве Таганрогской гавани, знаменитых гостях порта и событиях, происходивших на побережье.
На борту с вами будет опытный капитан, а также предоставлены спасательные жилеты для вашей безопасности
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды Таганрога
- 📜 Истории и легенды гавани
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🧭 Профессиональный гид
- 👨✈️ Опытный капитан
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Таганрогская гавань
- Рыбацкий посёлок Богудония
Описание водной прогулки
Сказочные виды
Вы полюбуетесь панорамой Таганрога с моря, увидите высокие берега мыса Таганий Рог глазами Петра I. И наконец, вашим взорам откроется одно из самых загадочных мест города — рыбацкий посёлок Богудония.
Истории и легенды
А ещё вы узнаете, как строилась Таганрогская гавань, какие яркие личности посещали торговый порт Таганрог и какие события происходили на побережье. И познакомитесь с тайнами и легендами, которые хранят в себе воды Меотиды.
Организационные детали
- Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, на борту есть спасательные жилеты
- По желанию (и если позволит погода) вы сможете искупаться в открытом море
- На борту с вами будет опытный капитан
в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00 и 17:00, в четверг в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской наб
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00 и 17:00, в четверг в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Провели экскурсии для 719 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
26 июн 2025
Замечательная прогулка! Остались самые лучшие впечатления и приятные воспоминания. И берег осмотрели и по волнам промчались с ветерком и брызгами. Катера все шикарные! Очень рекомендую!
Дата посещения: 12 июня 2025
В
Вера
20 июн 2025
Вид на город с моря просто восхитительный! Прекрасная прогулка, очень профессиональный и доброжелательный капитан! Рекомендую.
Дата посещения: 20 июня 2025
О
Ольга
29 июл 2025
Заказали катер на 17:00. Прождали на пирсе, катер так и не пришёл. Нас посадили на другое судно. Совсем не то которое выберали. Отошли в 17:20. А вернулись с прогулки в 17:54. Вместо оплаченного часа прогулки. Разачарованы организацией. Один позитивный момент, это капитан Анатолий, который очень интиресно расказывал о досторпримечательностях.
Дмитрий
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим обратную связь, так как она помогает нам улучшать наши услуги.
Хотим пояснить, что катера, указанные
Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим обратную связь, так как она помогает нам улучшать наши услуги.
Хотим пояснить, что катера, указанные
Ольга
27 июл 2025
Здравствуйте, экскурсия на троечку, в том году имели возможность уже посетить морскую прогулку, поэтому есть с чем сравнить, Гид была женщина, было интересно, да и сама прогулка… И с ветерком
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемый клиент!
Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим мнение каждого нашего пассажира и стремимся к постоянному улучшению наших услуг.
Понимаем, что смена
Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим мнение каждого нашего пассажира и стремимся к постоянному улучшению наших услуг.
Понимаем, что смена
Анастасия
26 июл 2025
Бронировали прогулку на одном катере, из-за большого кол-ва людей перенесли на другой, который желтый. В описании было указано, что группы до 15 людей, нас же было 21, сидели как селедки
Карина
4 июл 2025
Покататься на катере было круто, интересно было посмотреть на такой знакомый и привычный Таганрог с нового ракурса - с воды) жаль, что из-за погодных условий не смогли посмотреть на Богудонию. Что касается аудиосопровождения и каких-то рассказов, то их нет. Просто катают на катере.
Ирина
27 июн 2025
На портале у данного исполнителя 2 судна: белый катер и желтая по их позиционированию яхта. Из двух кораблей мы специально выбирали именно белый катер.
Придя ко времени на пристань оказалось, что
Придя ко времени на пристань оказалось, что
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемый клиент,
Благодарим вас за обратную связь. Мы искренне сожалеем, что погодные условия повлияли на ваш опыт. Безопасность наших пассажиров всегда
Благодарим вас за обратную связь. Мы искренне сожалеем, что погодные условия повлияли на ваш опыт. Безопасность наших пассажиров всегда
О
Ольга
11 июн 2025
Потрясающая прогулка!!! Капитан судна, озорной, веселый мужчина! Яхта чистая. Команда приветливая! Когда мы вышли в море, капитан нас настолько поразил своими навыками управления…. Что эмоции зашкаливают до сих пор!!! Это было не забываемо! Опыт в прогулках большой, но эта прогулка осталось в самом сердечке! В Таганроге бываю часто, непременно вернемся и именно к Вам!
А
Анатолий
17 мая 2025
Было супер!! Остался под впечатлением от этого мероприятия ❤️
К
Кристина
17 мая 2025
Благодарю за прекрасную прогулку)))
С
Сергей
17 мая 2025
Ребята молодцы, катера нульцевые!!! Приеду закажу индивидуальную прогулку
В
Валентина
17 мая 2025
Невероятная прогулка, рекомендую!
Входит в следующие категории Таганрога
Похожие экскурсии из Таганрога
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
16 ноя в 14:00
23 ноя в 13:00
1190 ₽
1400 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека