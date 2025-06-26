читать дальше

нас якобы много, а во-вторых то что белый катер корвет750 уже заказан на частный прокат. Нам предложили покататься на их желтой яхте. Так как альтернативы уже не было, пришлось согласиться. Из преимуществ у желтой яхты есть горка с которой можно прыгать.



Мужчина, который нас встречал на причале ответственно заявил, что к данному сервису трипстер никакого отношения они не имеют. Но что удивительно, по поводу брони они были в курсе. На фото он стоит в красной футболке



В описании был прописан подробный маршрут, в частности заезд в рыбацкую деревню. Однако, нас под музыку неспешно вывезли в сторону восточного района. Мы немного покупались и поехали обратно. Ни о какой экскурсии речи даже не шло.



К слову на остров «Черепаха», который обещают в маршруте желтой яхты нас тоже не свозили.



Капитан понимая наше негодование был мил и корректен, именно за него и ставлю дополнительно звезду.