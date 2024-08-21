3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
«Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель»
22 окт в 06:00
24 окт в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
«А также побываем на развалинах крепости, в храме покровителя пиратов и фавелах на берегу моря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
от 6 750₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
«набережную и улицы, где гулял Танич»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
от 5 750₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша21 августа 2024Отличный экскурсовод!
- ЕЕкатерина14 августа 2024Одна из лучших экскурсий на которых я была. А я была во многих местах и городах. Экскурсовод рассказывал очень интересные факты, показывал любопытные места. В конце экскурсии Сергей подарил магнит города и угостил виноградом!
- ААнна19 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Таганрогу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в октябре 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 5 750 до 6 750. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Таганроге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Таганрога. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024