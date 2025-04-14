Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
Завтра в 06:00
22 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы и культура Таганрога
Погрузитесь в историю Таганрога через призму греческих переселенцев. Узнайте о влиянии на искусство и архитектуру города, а также о знаменитых личностях
Начало: На улице Петровской
3000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААбрамова14 апреля 2025Очень приятная экскурсовод Оксана. Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки. Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать. Благодарю за отличную экскурсию!
- ЕЕлена31 марта 2025В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
- ООльга15 февраля 2025Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
- ТТатьяна8 февраля 2025Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о греческих переселенцах. Посетили с ней все знаковые достопримечательности. Посоветовала места, которые следует посетить дополнительно. Отличные впечатления после экскурсии. Всем советую!
- ВВиктория11 января 2025Замечательная экскурсия без лишней информации! Приятная девушка Юлия, влюблённая в свой город!
- ССветлана7 января 20256-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
- EElena5 января 2025Юля, спасибо Вам большое за объёмную и интересную экскурсию. Даже дождь не стал нам помехой. Мы первый раз были в
- ЕЕлена12 ноября 2024Много увидели, услышали интересный, содержательный рассказ о городе. Спасибо!
- ННиколай30 сентября 2024Прекрасная экскурсия, понравилось все!
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Каменная лестница»
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