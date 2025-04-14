Каменная лестница – экскурсии в Таганроге

Найдено 6 экскурсий в категории «Каменная лестница» в Таганроге, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу
На машине
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
Завтра в 06:00
22 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Пешая
На автобусе
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы и культура Таганрога
Погрузитесь в историю Таганрога через призму греческих переселенцев. Узнайте о влиянии на искусство и архитектуру города, а также о знаменитых личностях
Начало: На улице Петровской
3000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абрамова
    14 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Очень приятная экскурсовод Оксана. Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки. Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать. Благодарю за отличную экскурсию!
  • Е
    Елена
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
    читать дальше

    дат, много необычных и интересных фактов. С учетом использования автомобиля посмотрели весь центр, 3 часа- совсем не утомительно. По итогам экскурсии понимаю, сколько еще невиданных ранее мест есть в моем любимом Таганроге, будем пытаться исправить это, при случае закажем еще экскурсии у Сергея.

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о греческих переселенцах. Посетили с ней все знаковые достопримечательности. Посоветовала места, которые следует посетить дополнительно. Отличные впечатления после экскурсии. Всем советую!
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о
  • В
    Виктория
    11 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Замечательная экскурсия без лишней информации! Приятная девушка Юлия, влюблённая в свой город!
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    6-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
    читать дальше

    вдруг осознали, что очень мало знаем об истории этого города и решили посвятить каникулы экскурсии. Экскурсия понравилась очень-очень. Неторопливая автомобильная поездка с интересными подробностями о зданиях и памятниках города чередовалась с 5-ти, 10-ти минутными пешими переходами. Экскурсовод Сергей поделился с нами своими глубокими знаниями истории города и его памятных мест. Оказалось, что в Таганроге есть много местечек, зданий, памятников и скульптур о которых мы даже не подозревали. Сергей очень много знает и очень интересно рассказывает. Экскурсию он дополняет фотографиями различных мест и документов. Экскурсия проходила с учетом наших пожеланий. Экскурсовод уделил нам много времени, но, все-таки, как выяснилось, мы далеко не все посмотрели, что хотелось бы. Весной приедем к Сергею еще раз. И в конце нас ждал мательньки, но очень приятный презент. Большое спасибо Сергею за увлеченность своим делом. и до новых встреч….

  • E
    Elena
    5 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Юля, спасибо Вам большое за объёмную и интересную экскурсию. Даже дождь не стал нам помехой. Мы первый раз были в
    читать дальше

    Таганроге и, скажем честно, первое впечатление о городе было не очень. Юля, после вашей экскурсии взгляд на город изменился. Вы открыли для нас много исторических мест и событий. Таганрог - очень интересный и богатый своей историей город. Мы здесь были двое суток и оказалось, что этого мало. Юля, благодаря Вам, хочется ещё приехать в Таганрог и посетить места, в которых не успели побывать. Рекомендуем Юлю, как молодого, но очень грамотного и интересного экскурсовода.

  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
    Много увидели, услышали интересный, содержательный рассказ о городе. Спасибо!
  • Н
    Николай
    30 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
    Прекрасная экскурсия, понравилось все!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Каменная лестница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Обзорная экскурсия по Таганрогу
  2. Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
  4. Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
  5. Замечательный день в Таганроге
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Дворец Александра I
  4. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в мае 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Каменная лестница" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3000 до 7334. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Таганроге на 2025 год по теме «Каменная лестница», 115 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль