Необычные дома в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Таганроге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
На катере
1 час
3 отзыва
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    27 октября 2025
    На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
    Всё было замечательно, катер вполне устроил
  • К
    Ксения
    25 октября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Впечатления от прогулок с Андреем самые приятные, для любознательных путешественников однозначно рекомендую!! 👌👌👌А после экскурсии по Богудонии Андрей любезно согласился прогуляться с нами ещё и по старому кладбищу, за что мы невероятно ему признательны🙏🏻🥰
  • С
    Сергей
    21 октября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Недавно довелось посетить необычный район Таганрога - Богудонию. Пойдя туда самостоятельно, конечно можно отметить всякие интересности. Однако, это будут отдельные
    дома и дворики, крутые, узкие спуски, виды с обрывистого берега на Азовское море … Однако охватить район целиком, в историческом аспекте точно не удастся. А погрузиться в удивительную историю Богудонии, как и самого Таганрога, нам помог Андрей. Уже в "прелюдии" к экскурсии стало понятно, насколько этот экскурсовод любит свой город, как много знает и, главное, не просто выплёскивает потоки информации, а вовлекает слушателей в необычное путешествие. Он задаёт вопросы, предлагает порассуждать о том или ином факте. При этом Андрей, оперируя самолично "нарытой" информацией, выдвигает свои предположения, ставящие под сомнение официальные версии. Вместо запланированных двух часов экскурсии, мы наслаждались общением более трёх часов. Андрею огромное спасибо! Очень рекомендую посетить Богудонию именно с ним.

  • И
    Ирина
    20 октября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    В октябре 2025 года посетила экскурсию о Богудонии, абсолютно ничего не зная о предмете, и нисколько не пожалела. Андрей оказался
    прекрасным рассказчиком со знанием психологии и хорошим чувством юмора. Кроме того, когда человек увлечен тем, что он делает, это становится увлекательным и для других, мне действительно было интересно что, наверное, является самым ценным в данной экскурсии. Так как интерес был взаимным, то заявленными двумя часами дело не обошлось. В общем, я получила удовольствие от общения с умным и не равнодушным человеком, за что ему большое спасибо. Отдельно стоит поблагодарить за предоставление доступа к материалам, расширяющим горизонт знаний по теме экскурсии и за ее пределами.

  • И
    Ирина
    18 октября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Очень понравилась прогулка, много интересных фактов. Ребёнок 8 лет с лёгкостью прошёл весь маршрут, очень довольный.
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Блестящий экскурсовод для подростков!

    Хотим поблагодарить гида за прекрасную экскурсию по Богудонии. Специалист, который действительно умеет работать с подростками - удерживал
    внимание всей группы с помощью живой подачи и интерактива.

    Маршрут был продуман идеально: оптимальное время, удобный темп, учёт наших пожеланий. Дети были вовлечены от начала до конца. Под особым впечатлением остались мальчики. Сопровождающие взрослые тоже не остались равнодушными.

    Рекомендуем этого профессионала всем, кто планирует познавательную поездку с подростками.

  • A
    Andrei
    29 сентября 2025
    На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
    Звоните организаторам, трип просто обкрадывает их на 25%, не за что. Экскурсия отличная, гид красавчик, светлый парень со знанием истории, по желанию, а оно возникло, прокатили с ветерком,))) чуть не обос… … пардон, адреналина получили! Очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    17 сентября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Не получилось оставить отзыв по горячим следам, но наверное оно и к лучшему, раз я постоянно возвращалась к этой теме,
    значит экскурсия удалась. Андрей замечательный экскурсовод, видно, что любит свое дело, горит им. Время пролетело незаметно, столько интересной информации я бы вряд ли почерпнула самостоятельно. Как итог, однозначно рекомендую любителям истории и приключений.

  • И
    Ирина
    13 сентября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Таганрог стал ближе, понятнее и заинтриговал ещё больше. Спасибо!
  • С
    Светлана
    10 сентября 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Андрея Викторовича нашли случайно, по отзывам на Трипстер, записались на экскурсию, приехали и… ничуть не пожалели, а точнее, остались в
    полном восторге! Сказать, что было интересно,- ничего не сказать! Экскурсия планировалась на 2 часа, фактически же Андрей Викторович был с нами более 3-х часов, и все это время увлеченно рассказывал, показывал архивные фотоматериалы, водил нас тайными тропами, и что называется наглядно демонстрировал те самые места, где зарождалась история Таганрога, начиная от скифских времен.
    Человек, по-настоящему влюбленный в свое дело, Андрей Викторович подарил нам совершенно другой Таганрог, о котором не написано в учебниках и путеводителях, который он лично изучал и продолжает исследовать.
    Выражаем огромную благодарность Андрею Викторовичу за профессиональное мастерство, творческий подход и его желание делиться знаниями.
    Искренне рекомендуем всем желающим попасть к Андрею Викторовичу и с головой окунуться в пучину его увлекательной экскурсии!

  • С
    Стельмах
    31 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Большое спасибо Андрею Викторовичу за проведённую экскурсию. Время пролетело как одно мгновение! Все очень понравилось, нам показали места, в которые
    мы бы сами никогда не попали, потому-что, даже не узнали бы о них! Получили море удовольствия, узнали много информации, которой нет в свободных источниках. Андрей Викторович очень интересный, начитанный экскурсовод, увлекательно рассказывает, показывает дополнительный наглядный материал, что позволяет наглядно окунуться в историю. Даже одиннадцатилетнему ребенку было интересно, сказал, что это лучшая экскурссия за последнее время!
    Если вы хотите с пользой провести время, послушать любопытные истории, пройти не банальным маршрутом, то вам сюда! Очень довольны! Спасибо за впечатления!

  • К
    Ксения
    28 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Спасибо Андрею Викторовичу за интересную и содержательную экскурсию и рассказ про историю города Таганрог, за его индивидуальный драматургический подход к изложению событий, любознательность и харизму! Очень рекомендуем этого специалиста, если вы ориентированы на содержательное знакомство с историей города.
  • В
    Вера
    24 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Приехали в Таганрог? Ищете интересную экскурсию? Тогда это только к Андрею!!! Превосходный рассказчик! На одном дыхании пролетело время. Запомнится на всю жизнь)))))
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Андрей Викторович - прекрасный рассказчик! Мы были на экскурсии компанией из 8 девушек, и абсолютно все остались в восторге. Понравилась
    подача материала - легко, с юмором, увлеченно, как будто мы посмотрели фильм Гая Риччи, и при этом узнали историю Таганрога, начиная с момента его основания. Эмоции от экскурсии не испортил даже почти проливной дождь. Абсолютная рекомендация!

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
    Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
    Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
  • Д
    Дарья
    10 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Выбрала экскурсию с Андрееем Викторовичем, но секунды не пожалела. Очень емкий и интересный рассказ, основанный на исторических фактах. Видно, что
    проведена масштабная работа, узнала очень много нового не только о Богудонии, но и об истории Таганрога в частности и России в целом. Видно, что гид горит своим делом и любит историю и людей. Благодарю!

  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Все прошло отлично. Рекомендую Всем данную экскурсию и гида Андрея
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Спасибо огромное нашему гиду Андрею за отличную экскурсию. Несмотря на жару путешествие состоялось. Да ещё какое. Сколько неизвестных фактов, сколько
    нового. Придется теперь копать новую информацию для доработки мировоззрения. Отличные локации по району,"которого нет". История от Петра и не только. Кто есть кто, как это было? Вопросов стало ещё больше. А значит есть повод встретиться ещё раз.

  • А
    Анастасия
    3 августа 2025
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Были на экскурсии в мае. Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам. Андрей очень увлечён своим делом и заражает увлечённо тю окружающих.

