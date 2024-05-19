1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
«В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь»
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
«Вы посмотрите на самые главные достопримечательности города, включая дворец Александра I, живописную Пушкинскую набережную, купеческие особняки XIX века, узнаете самые интересные факты из истории города и о его знаменитых жителях»
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 862₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
«Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 мая 2024Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- ССергей11 мая 2024Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
- ТТатьяна28 апреля 2024Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
- ААлександр3 апреля 2024Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
- ТТатьяна7 марта 2024Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
- ТТатьяна2 ноября 2023У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10
- NNimishut23 июля 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! познакомились с историей Таганрога,его основными достопримечательностями,гид Сергей-супер профи!!!! спасибо,обязательно повторим это общение,спасибо
- ООльга20 июня 2023Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
- MMpukhkal21 ноября 2022Сергей - великолепный экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Обзорные»
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