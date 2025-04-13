Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
«храм Святого Николая с мощами Павла Таганрогского»
Завтра в 15:00
22 апр в 15:00
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По культовым местам праведного Павла Таганрогского
Узнать об удивительной судьбе русского подвижника, сменившего дворянский титул на служение людям
Начало: На улице Шевченко
«Раку с мощами святого Павла Таганрогского в Никольском храме»
6735 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Таганрог Православный
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
«история православных храмов города от Петра I до наших дней»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья13 апреля 2025Открыла Таганрог с той стороны, с которой вряд ли бы смогла без помощи гида. Очень увлекательно!
- ООльга9 апреля 2025Прекрасно проведенное время! Интересная история и места, остались довольные гости и я, житель города!
- ААлена31 марта 2025Очень благодарны Андрею Викторовичу за позновательную и интересную экскурсию. Его манера преподносить информацию увлекает и погружает в историю того места
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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