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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Таганрога

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Таганроге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
На катере
1 час
109 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Социалистическая 150Д
«Прогулявшись по историческим улицам и переулкам города, вы наверняка захотите посмотреть на него с другого ракурса»
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1000 ₽ за человека
По местам вдохновения Михаила Танича
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
«набережную и улицы, где гулял Танич»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
«С воды особенно хорошо видно, как городские улицы и склоны утопают в цветах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Евгения
По местам вдохновения Михаила Танича
Замечательный маршрут, прекрасный автор Андрей, погружает полностью в те времена. Очень интересно и вовлеченно рассказывает о событиях не только по теме, но и больше, не жалея своих знаний и щедро делясь ими с нами. Очень рекомендую
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Е
По местам вдохновения Михаила Танича
Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не было особых ожиданий. В
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итоге экскурсия была отличная, живая, наполненная историческими, культурными отсылками. Андрей профессионал своего дела, очень внимательный экскурсовод. Мы не только прошлись по местам знаменитого поэта, но и посмотрели прекрасный город Таганрог с его архитектурой модерна.
Я рекомендую каждому гостю посетить экскурсию и обязательно еще пойду сама на другие.

Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не
Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не
Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не
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Н
По местам вдохновения Михаила Танича
Спасибо большое Андрею Викторовичу за интересную экскурсию
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Всего 112 отзывов в Таганроге в категории "Улицы и переулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка;
  2. По местам вдохновения Михаила Танича;
  3. Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова.
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каменная лестница;
  2. Дворец Александра I;
  3. Библиотека им. Чехова;
  4. Церковь Всех Святых;
  5. Парк Горького;
  6. Набережная;
  7. Художественный Музей;
  8. Чеховская набережная;
  9. Свято-Никольский храм.
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июле 2026
Сейчас в Таганроге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4950. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Таганрога. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод