Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Социалистическая 150Д
«Прогулявшись по историческим улицам и переулкам города, вы наверняка захотите посмотреть на него с другого ракурса»
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
«набережную и улицы, где гулял Танич»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
«С воды особенно хорошо видно, как городские улицы и склоны утопают в цветах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Замечательный маршрут, прекрасный автор Андрей, погружает полностью в те времена. Очень интересно и вовлеченно рассказывает о событиях не только по теме, но и больше, не жалея своих знаний и щедро делясь ими с нами. Очень рекомендую
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Е
Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не было особых ожиданий. В
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Н
Спасибо большое Андрею Викторовичу за интересную экскурсию
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Всего 112 отзывов в Таганроге в категории "Улицы и переулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Таганроге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4950. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Таганрога. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод