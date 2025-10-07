читать дальше уменьшить итоге экскурсия была отличная, живая, наполненная историческими, культурными отсылками. Андрей профессионал своего дела, очень внимательный экскурсовод. Мы не только прошлись по местам знаменитого поэта, но и посмотрели прекрасный город Таганрог с его архитектурой модерна.

Я рекомендую каждому гостю посетить экскурсию и обязательно еще пойду сама на другие.

Я хочу поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Когда я шла на нее, то у меня не было особых ожиданий. В