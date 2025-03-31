Экскурсии по Парку Горького в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Горького» в Таганроге, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу
На машине
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
12 мая в 06:00
13 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
7862 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
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    дат, много необычных и интересных фактов. С учетом использования автомобиля посмотрели весь центр, 3 часа- совсем не утомительно. По итогам экскурсии понимаю, сколько еще невиданных ранее мест есть в моем любимом Таганроге, будем пытаться исправить это, при случае закажем еще экскурсии у Сергея.

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    6-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
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    вдруг осознали, что очень мало знаем об истории этого города и решили посвятить каникулы экскурсии. Экскурсия понравилась очень-очень. Неторопливая автомобильная поездка с интересными подробностями о зданиях и памятниках города чередовалась с 5-ти, 10-ти минутными пешими переходами. Экскурсовод Сергей поделился с нами своими глубокими знаниями истории города и его памятных мест. Оказалось, что в Таганроге есть много местечек, зданий, памятников и скульптур о которых мы даже не подозревали. Сергей очень много знает и очень интересно рассказывает. Экскурсию он дополняет фотографиями различных мест и документов. Экскурсия проходила с учетом наших пожеланий. Экскурсовод уделил нам много времени, но, все-таки, как выяснилось, мы далеко не все посмотрели, что хотелось бы. Весной приедем к Сергею еще раз. И в конце нас ждал мательньки, но очень приятный презент. Большое спасибо Сергею за увлеченность своим делом. и до новых встреч….

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Парк Горького»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Таганрогу
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  3. Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Парк Горького
  4. Дворец Александра I
  5. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Парк Горького" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 7862. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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