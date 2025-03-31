Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
12 мая в 06:00
13 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
7862 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 марта 2025В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
- ООльга15 февраля 2025Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
- ССветлана7 января 20256-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Парк Горького»
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
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