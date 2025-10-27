читать дальше

полном восторге! Сказать, что было интересно,- ничего не сказать! Экскурсия планировалась на 2 часа, фактически же Андрей Викторович был с нами более 3-х часов, и все это время увлеченно рассказывал, показывал архивные фотоматериалы, водил нас тайными тропами, и что называется наглядно демонстрировал те самые места, где зарождалась история Таганрога, начиная от скифских времен.

Человек, по-настоящему влюбленный в свое дело, Андрей Викторович подарил нам совершенно другой Таганрог, о котором не написано в учебниках и путеводителях, который он лично изучал и продолжает исследовать.

Выражаем огромную благодарность Андрею Викторовичу за профессиональное мастерство, творческий подход и его желание делиться знаниями.

Искренне рекомендуем всем желающим попасть к Андрею Викторовичу и с головой окунуться в пучину его увлекательной экскурсии!