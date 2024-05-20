Экскурсии по паркам Таганрога

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Таганроге, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и небыли Таганрога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
«Мы пройдемся по его центральной улице Петровской, где расположился старейший на юге России парк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670 за всё до 8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
«Также в нашей программе Домик и Лавка Чеховых, парк Горького, дворец Александра Первого, дом священника Покровского и не только»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
«В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров»
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
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    ни спросили - он знает ответ: от историй жизни Чехова (естественно, потому что экскурсия тематическая) до корневой системы тополей)) Гуляли почти три часа, в итоге - полный и яркий рассказ не только об Антон Палыче, но и о Таганроге и истории России в целом. Горячо рекомендуем!

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Были и небыли Таганрога
    Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Были и небыли Таганрога
    Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Были и небыли Таганрога
    Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    3 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
  • Т
    Татьяна
    7 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10
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    лет. Хочу отметить экскурсовода Сергея! Он очень образованный, эрудированный, знающий молодой человек! Невозможно не заметить его любовь к своему городу и к своей работе! Настолько интересных людей встречаешь нечасто. Экскурсия по г. Таганрогу была максимально насыщенной, комфортной, что немаловажно, и в тоже время не перегруженной. Могу поставить только максимальную оценку работе экскурсовода и его отношению к своему делу! Всем рекомендую!

  • в
    виктория
    4 октября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
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    и просто все воспринимается чудесный маршрут. Игорь даёт много больше чем заявлено. Показывает такие места в Таганроге которые сам путешественник не нашёл бы точно!! Замечательно все!!! Обратимся к этому классному гиду обязательно в след раз!!! Спасибоооооо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Парки»

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  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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