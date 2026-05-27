Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова

Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
Чехов писал: «Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это наш вишнёвый сад». Под словами «наш сад» писатель понимал родной Таганрог.

Весной это особенно ясно: в апреле и мае улицы буквально утопают в нежных цветах вишен, яблонь, слив и абрикосов.

Жду вас, чтобы неспешно погулять среди нелитературного вишнёвого сада, поговорить о Чехове и его времени.
Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите Таганрог таким, каким его мог видеть Антоша Чехонте. Это не специально созданная туристическая декорация, а живая городская среда, где цветущие деревья остаются естественной частью пейзажа.

Мы посетим:

  • Пушкинскую набережную с морской панорамой, которая вдохновляла Чехова
  • Центральный парк, созданный в начале 19 века как аптечный сад
  • 10 знаковых мест силы для юного писателя
  • Цветочное наводнение на улицах: ветви плодовых деревьев — вишни, черешни, сливы, алычи, яблони, айвы — образуют аллеи и тоннели из бело-розовых цветов

В Центральном парке вы познакомитесь с его зелёными старожилами:

  • 200-летним дубом
  • редким деревом гинкго билоба
  • декоративными яблонями — теми самыми райскими яблочками, которые особенно красивы в цветении

А ещё я покажу одно из любимых мест горожан — одинокое дерево на берегу залива, которое местные называют абрикосовой сакурой. Оно давно стало символом таганрогской весны.

Вы узнаете:

  • Почему Александр I издал особый указ о высадке тысяч фруктовых деревьев именно в Таганроге
  • Как редкие породы стали символом южной столицы
  • Почему Чехов всегда мечтал вернуться в Таганрог и стать садовником в парке
  • Откуда у него взялась идея написать пьесу «Вишнёвый сад»
  • Что интересного происходит в современном Таганроге в пору цветения
  • Почему Чехов выбрал метафору «Россия как цветущий сад»

Морская панорама города (по желанию)

Если позволит погода, мы можем дополнить прогулку короткой поездкой на катере вдоль мыса Таган-Рог. С воды особенно хорошо видно, как городские улицы и склоны утопают в цветах.

Красивые воспоминания о прогулке

Мы сделаем атмосферные фото среди цветущих деревьев, у памятных мест и на фоне морских пейзажей. Я помогу подобрать удачные ракурсы и сделаю 30–40 фотографий на iPhone 11 Pro, которые отправлю вам в тот же день. Можно использовать ваши телефоны.

Организационные детали

  • Пора цветения деревьев — примерно с 20 апреля по 20 мая
  • Экскурсия проходит без крутых подъёмов и сложных физических нагрузок, темп спокойный
  • Возможна пауза на перекус (напитки с бутербродами лучше брать с собой)
  • Прогулка на катере за доплату по желанию — детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 467 туристов
Более 30 лет опыта работы за рубежом и в России. Автор интересных экскурсий. Исследователь культурно-исторического наследия и феномена «гений места» в Таганроге и области. Рассказчик увлекательно-познавательных «больших историй малого города»
для взрослых и подростков. Человек, который расширяет горизонты мировоззрения, наполняет ум новыми знаниями, учит полезному. А также — не только «смотреть», но и «видеть» важные детали, которые забыли показать в школе.

