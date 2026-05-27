Чехов писал: «Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это наш вишнёвый сад». Под словами «наш сад» писатель понимал родной Таганрог. Весной это особенно ясно: в апреле и мае улицы буквально утопают в нежных цветах вишен, яблонь, слив и абрикосов. Жду вас, чтобы неспешно погулять среди нелитературного вишнёвого сада, поговорить о Чехове и его времени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите Таганрог таким, каким его мог видеть Антоша Чехонте. Это не специально созданная туристическая декорация, а живая городская среда, где цветущие деревья остаются естественной частью пейзажа.

Мы посетим:

Пушкинскую набережную с морской панорамой, которая вдохновляла Чехова

Центральный парк, созданный в начале 19 века как аптечный сад

10 знаковых мест силы для юного писателя

Цветочное наводнение на улицах: ветви плодовых деревьев — вишни, черешни, сливы, алычи, яблони, айвы — образуют аллеи и тоннели из бело-розовых цветов

В Центральном парке вы познакомитесь с его зелёными старожилами:

200-летним дубом

редким деревом гинкго билоба

декоративными яблонями — теми самыми райскими яблочками, которые особенно красивы в цветении

А ещё я покажу одно из любимых мест горожан — одинокое дерево на берегу залива, которое местные называют абрикосовой сакурой. Оно давно стало символом таганрогской весны.

Вы узнаете:

Почему Александр I издал особый указ о высадке тысяч фруктовых деревьев именно в Таганроге

Как редкие породы стали символом южной столицы

Почему Чехов всегда мечтал вернуться в Таганрог и стать садовником в парке

Откуда у него взялась идея написать пьесу «Вишнёвый сад»

Что интересного происходит в современном Таганроге в пору цветения

Почему Чехов выбрал метафору «Россия как цветущий сад»

Морская панорама города (по желанию)

Если позволит погода, мы можем дополнить прогулку короткой поездкой на катере вдоль мыса Таган-Рог. С воды особенно хорошо видно, как городские улицы и склоны утопают в цветах.

Красивые воспоминания о прогулке

Мы сделаем атмосферные фото среди цветущих деревьев, у памятных мест и на фоне морских пейзажей. Я помогу подобрать удачные ракурсы и сделаю 30–40 фотографий на iPhone 11 Pro, которые отправлю вам в тот же день. Можно использовать ваши телефоны.

Организационные детали