Новогодний ретропоезд

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!
Новогодний ретропоезд
Новогодний ретропоезд
Новогодний ретропоезд
Новогодний ретропоезд
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
4
янв
5
янв
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Команда «Судаков Тревел» приглашает маленьких гостей и их родителей на увлекательное путешествие в невероятную историю о приключениях наших героев.
В дороге не скучаем, готовимся к встрече с Дедом Морозом!

В пути следования наши герои предложат

детям занимательные игры, конкурсы, задания!

Программа:

Программа путешествия:

8:30-09:32 в зале ожидания пригородного вокзала г. Ростова на Дону.

гостей встретят сказочные герои:

  • Снежная Королева, заяц, снеговик и многие другие.
  • Занимаем места в Новогоднем ретропоезде.
  • 09:32 Отправление Ретропоезда из Ростова в Таганрог.

В дороге наши герои не заставят вас скучат:

  • соберём снежинку из льдинок,
  • построим замок Снежной Королевы, поиграем в снежки,
  • сочиним зимнюю мелодию и многое другое.
  • 11:43 Прибытие Ретро поезда в Таганрог (Новый вокзал).
  • 11:43-12:10 Хоровод с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
  • Сыграем с ними в хороводные игры, и все вместе загадайте.
  • желания, дотронувшись до волшебного посоха.
  • 12:20-13:00 Переезд до театра/музея.
  • 13:00-15:00 Представление в театре /Новогодний.
  • мастер класс.
  • 15:00- 16:00 Автобусная экскурсия.
  • 16:30 Отправление Ретро поезда из Таганрога (Новый вокзал).
  • в Ростов.

23 и 24 декабря 2023 года; 4, 5 и 6 января 2024 года в 09:32

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на ретропоезде Ростов-Таганрог-Ростов
  • Шоу-программа в пути Ростов-Таганрог
  • Сопровождение по маршруту
  • Автобусная экскурсия
  • Угощение
Что не входит
  • Билет в театр 400 руб. /чел.
  • Мастер-класс от 150-300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пригородный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: 23 и 24 декабря 2023 года; 4, 5 и 6 января 2024 года в 09:32
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
На весь день
У нас ещё много экскурсий в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Таганроге
ХОРОШО
🧭
ТАМ