Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
дек
дек
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Команда «Судаков Тревел» приглашает маленьких гостей и их родителей на увлекательное путешествие в невероятную историю о приключениях наших героев.
В дороге не скучаем, готовимся к встрече с Дедом Морозом!
В пути следования наши герои предложат
детям занимательные игры, конкурсы, задания!
Программа:
Программа путешествия:
8:30-09:32 в зале ожидания пригородного вокзала г. Ростова на Дону.
гостей встретят сказочные герои:
- Снежная Королева, заяц, снеговик и многие другие.
- Занимаем места в Новогоднем ретропоезде.
- 09:32 Отправление Ретропоезда из Ростова в Таганрог.
В дороге наши герои не заставят вас скучат:
- соберём снежинку из льдинок,
- построим замок Снежной Королевы, поиграем в снежки,
- сочиним зимнюю мелодию и многое другое.
- 11:43 Прибытие Ретро поезда в Таганрог (Новый вокзал).
- 11:43-12:10 Хоровод с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
- Сыграем с ними в хороводные игры, и все вместе загадайте.
- желания, дотронувшись до волшебного посоха.
- 12:20-13:00 Переезд до театра/музея.
- 13:00-15:00 Представление в театре /Новогодний.
- мастер класс.
- 15:00- 16:00 Автобусная экскурсия.
- 16:30 Отправление Ретро поезда из Таганрога (Новый вокзал).
- в Ростов.
23 и 24 декабря 2023 года; 4, 5 и 6 января 2024 года в 09:32
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на ретропоезде Ростов-Таганрог-Ростов
- Шоу-программа в пути Ростов-Таганрог
- Сопровождение по маршруту
- Автобусная экскурсия
- Угощение
- Что не входит
- Билет в театр 400 руб. /чел.
- Мастер-класс от 150-300 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Пригородный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону
- Когда и сколько длится?
- Когда: 23 и 24 декабря 2023 года; 4, 5 и 6 января 2024 года в 09:32Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога
Групповые
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
На весь день