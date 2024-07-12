2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 июля 2024Огромная благодарность за интересную экскурсию! Много нового. Очень понравилось!
- ААлександр11 июня 2024Очень интересная и нескучная экскурсия. Наверное первый раз такое, что гуляя по городу на следующий день, вспоминались ВСЕ истории и места вчерашнего дня. Сергею удалось умело разбавить множество исторических фактов интересными историями. Браво!
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ВВета11 апреля 2024От экскурсии с Сергеем Д остались самые наилучшие впечатления. Мы с подругой провели,действительно,замечательный день в Таганроге. Наш гид не просто профессионал в своем деле, но и человек, который любит и гордится своим городом. Спасибо ему за увлекательную и познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Однодневные»
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