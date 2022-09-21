Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида

Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России

Морской и тёплый Таганрог — торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.

Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе.
Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида
Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида
Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида
Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида
Морской и тёплый Таганрог на автомобиле гида
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Что вас ожидает 🤩

  • «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», «Литературный музей А. П. Чехову»
  • Памятник основателю города Петру Первому
  • Живописная Пушкинская набережная
  • Знаменитая Каменная лестница
  • Памятник Фаине Раневской
  • Дворец Александра Первого и памятник императору
  • Войсковая ячейка
  • Александровские торговые ряды
  • Свято-Никольский храм
  • Келья Святого Праведного Павла Таганрогского
  • Современный «Европейский квартал»
  • Городская купеческая застройка XVIII века
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Красивый город на мысу Таганий Рогъ

Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений.

Место смерти императора Александра I

У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт.

Побываете в доме, где родился Антон Чехов

Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.

По договоренности: со вторника по субботу, начало с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Легковое авто гида (Пежо 308)
Что не входит
  • Вход в музеи Таганрога (стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 200 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чехова, 107, Таганрог
Завершение: ул. Чехова, 107 (памятник А.П. Чехову)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности: со вторника по субботу, начало с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в историческом центре города Таганрога (рядом с памятником А. П. Чехову, ориентир для навигатора ул. Чехова, 107)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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