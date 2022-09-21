«Домик Чехова», «Лавка Чеховых», «Литературный музей А. П. Чехову»
Памятник основателю города Петру Первому
Живописная Пушкинская набережная
Знаменитая Каменная лестница
Памятник Фаине Раневской
Дворец Александра Первого и памятник императору
Войсковая ячейка
Александровские торговые ряды
Свято-Никольский храм
Келья Святого Праведного Павла Таганрогского
Современный «Европейский квартал»
Городская купеческая застройка XVIII века
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Описание
Красивый город на мысу Таганий Рогъ
Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений.
Место смерти императора Александра I
У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт.
Побываете в доме, где родился Антон Чехов
Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.
По договоренности: со вторника по субботу, начало с 9:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Легковое авто гида (Пежо 308)
Что не входит
Вход в музеи Таганрога (стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 200 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чехова, 107, Таганрог
Завершение: ул. Чехова, 107 (памятник А.П. Чехову)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности: со вторника по субботу, начало с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Начало экскурсии в историческом центре города Таганрога (рядом с памятником А. П. Чехову, ориентир для навигатора ул. Чехова, 107)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.