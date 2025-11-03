О Оксана Я бы добавила экран на кабину водителя, чтобы рассказ сопровождался картинками старого города и известных людей по теме экскурсии. И ещё когда бронируем билеты чтобы была написана тема экскурсии. А так всё здорово, Раневская была просто великолепна. 👍

И Ирина Очень понравилась экскурсия, даже ребёнку 8 лет было интересно. Тема была А. П. Чехов.

В Виктория Отличный формат мероприятия, увлекательно

Е Екатерина Театрализованной экскурсией на ретро трамвае там и не пахло. Экскурсовод,с примитивным материалом,взятым из викередии,который он читал по бумажке! Певец прекрасный спору нет,с репертуаром Муслима Магомаева в трамвае смотрелся слегка нелепо!

Не оправдались ожидания,от слова совсем Евгений Ответ организатора: читать дальше разочарование, когда ожидаешь один формат, а получаешь другой.



Программа наших мероприятий уточняется заранее, но, видимо, в этот раз нам не удалось донести эту информацию. Примем это к сведению и сделаем анонсы еще более прозрачными.



Отдельно благодарим за комплимент нашему певцу — мы с ним обязательно поделимся! И, конечно, за конструктивную критику в сторону экскурсовода — это важный сигнал для нашей внутренней работы.



Очень хотим, чтобы у вас остались приятные воспоминания о городе, а не только разочарование от нашей экскурсии. Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Нам очень жаль, что именно ваша поездка оставила такие противоречивые эмоции. Мы прекрасно понимаем ваше

Дементьева Интересный формат экскурсии, прекрасные ведущие и актриса Катюша, подпевала вместе с ней старые хиты, у нас была музыка 90-х

Н Наталия Было очень здорово! Настоящий мини спектакль на высоком профессиональном уровне. Спасибо!

А Абидокова Это было невероятное путешествие! Моё восхищение вызвала тема, которая оказалась полной неожиданостью:творчество моего любимого поэта Высоцкого В. С.

Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!

О Олег Уже второй раз с внуком участвуем в экскурсии на ретро-трамвае. Очень интересно и познавательно. Молодцы, ребята! Рекомендую всем своим знакомым не только в Таганроге, но и в других городах России.

Елена читать дальше Ансамбль из аккордеониста и гитариста в кепочках оказался, как нельзя, в тему. Солист с приятным голосом. Подпевала и хлопала от души. Было время на фотосессию. Можно было заказать десерт, сидели за столиками. Так что рекомендую! Экскурсия, посвященная Михаилу, пролетела в одно мгновение. Честно говоря, отдавая дань уважения поэту, не знала, что многие мои любимые песни написаны были им. Вот об этом и узнала в трамвайчике.

София читать дальше знакомые улицы, а внутри звучит живая музыка и звучат увлекательные рассказы.



Особую атмосферу создавали два талантливых музыканта — их исполнение добавляло поездке настроения и очарования. А экскурсовод оказался настоящим профессионалом: интересно, с юмором, живо рассказывал об истории Таганрога, известных людях и малоизвестных фактах.



Экскурсия получилась лёгкой, познавательной и очень атмосферной. Это отличный способ провести вечер, посмотреть на город под другим углом и почувствовать дух ушедших времён. Очень рекомендую как гостям города, так и самим таганрожцам! Недавно побывали на экскурсии по Таганрогу на ретротрамвае — и это стало настоящим украшением дня! Очень необычный и душевный формат: уютный старинный вагончик неспешно едет по городу, за окном сменяются

С Светлана читать дальше знаменитых горожан.

Получили: Таганрог в годы Великой Отечественной войны. Да, хороший рассказчик, да, хорошие песни. Но цель была совершенно другая. И она не осуществилась. Очень неприятно приехать в другой город на 1 день и получить разочарование.

Пожелание- указывать тему экскурсии на каждую дату, каждый по своему понимает выражение "тематика праздника" и когда праздник. Ожидалось:Таганрогские хроники будут оживать по ходу следования, погружая вас в события давно минувших лет. Вы увидите центр города из окон, понаблюдаете за колоритными пассажирами и услышите курьёзные истории из жизни Евгений Ответ организатора: читать дальше обозначить тематику мероприятия, особенно в дни, когда программа посвящена конкретному историческому периоду.



«Таганрогские хроники» действительно включают разные форматы — от бытовых зарисовок до военных событий, но мы понимаем, как важно заранее знать тему экскурсии, чтобы выбрать подходящую дату. Учтем ваше пожелание и обязательно будем указывать конкретную тему для каждого мероприятия в анонсах.

Еще раз спасибо за честный отзыв. Такая критика помогает нам становиться лучше. Благодарим вас за обратную связь и искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Вы абсолютно правы: нам следовало точнее

И Игорь Отличная программа! Рекомендую и взрослым и детям!

Е Елена Нам понравилось. Коллектив прекрасный и видно, что люди лбят свой город!

Е Елена Замечательная, познавательная и позитивная экскурсия! Спасибо организаторам и участникам!!