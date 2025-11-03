Поездка в раритетном трамвае с развлекательной программой — весьма необычный способ знакомства с городом.
И самый запоминающийся! Таганрогские хроники будут оживать по ходу следования, погружая вас в события давно минувших лет.
Вы увидите центр города из окон, понаблюдаете за колоритными пассажирами и услышите курьёзные истории из жизни знаменитых горожан.
И самый запоминающийся! Таганрогские хроники будут оживать по ходу следования, погружая вас в события давно минувших лет.
Вы увидите центр города из окон, понаблюдаете за колоритными пассажирами и услышите курьёзные истории из жизни знаменитых горожан.
Описание экскурсии
Начало путешествия — от Старого вокзала Таганрога.
Едем от края до края трамвайной линии через исторический центр до конечной остановки «Музей градостроительства и быта».
Развлекательная составляющая меняется в зависимости от дня недели. Историческая часть во все дни остаётся неизменной.
В пути запланирована остановка для фото и покупки кофе с десертами в кафетерии трамвая.
Вы узнаете:
- Где в Таганроге находится беседка императрицы
- Какой авиаконструктор был прототипом булгаковского Воланда
- Как Балтийский завод попал на берег Азовского моря
- Что общего у таганрогского трамвая и Круглого дома
- Что приключалось в жизни Фаины Раневской
И многое другое!
Программы
1. Театральная программа «Хотите — верьте, хотите — нет»
2. Театральная программа «Раневская. Случайная попутчица»
3. Театральная программа «Нескучный Чехов»
4. Музыкальная программа «Я куплю тебе дом»
5. Музыкальная программа «Где мои 17 лет?»
6. Музыкальная программа «Хиты СССР»
7. Музыкальная программа «Цой. Последний герой»
Организационные детали
- Экскурсия полностью оплачивается за 12 часов до начала поездки: мы вышлем вам QR-код, а затем — ваучер-подтверждение оплаты
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются десерты и напитки в кафетерии трамвая «Мадам Ку-Ку»
- В праздничные дни программа может соответствовать тематике праздника
- Вас будут сопровождать гиды-актёры из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1190 ₽
|Дети до 7 лет
|1020 ₽
|Пенсионеры
|1020 ₽
|Школьники
|1020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Старого вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Таганроге
Провели экскурсии для 2567 туристов
Мы любим Таганрог всей душой и с радостью готовы делиться этой любовью с вами! Наши экскурсии — это всегда наполеоновские планы: нам хочется показать и рассказать как можно больше интересныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
3 ноя 2025
Я бы добавила экран на кабину водителя, чтобы рассказ сопровождался картинками старого города и известных людей по теме экскурсии. И ещё когда бронируем билеты чтобы была написана тема экскурсии. А так всё здорово, Раневская была просто великолепна. 👍
И
Ирина
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, даже ребёнку 8 лет было интересно. Тема была А. П. Чехов.
В
Виктория
6 окт 2025
Отличный формат мероприятия, увлекательно
Е
Екатерина
22 сен 2025
Театрализованной экскурсией на ретро трамвае там и не пахло. Экскурсовод,с примитивным материалом,взятым из викередии,который он читал по бумажке! Певец прекрасный спору нет,с репертуаром Муслима Магомаева в трамвае смотрелся слегка нелепо!
Не оправдались ожидания,от слова совсем
Не оправдались ожидания,от слова совсем
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Нам очень жаль, что именно ваша поездка оставила такие противоречивые эмоции. Мы прекрасно понимаем ваше
Дементьева
24 авг 2025
Интересный формат экскурсии, прекрасные ведущие и актриса Катюша, подпевала вместе с ней старые хиты, у нас была музыка 90-х
Н
Наталия
13 авг 2025
Было очень здорово! Настоящий мини спектакль на высоком профессиональном уровне. Спасибо!
А
Абидокова
3 авг 2025
Это было невероятное путешествие! Моё восхищение вызвала тема, которая оказалась полной неожиданостью:творчество моего любимого поэта Высоцкого В. С.
Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!
Исполнение музыкантов было отличным! Ведущий рассказывал очень интересно, но допустил одну ошибочку, за что поставило ему оценку "хорошо". В остальном всё очень понравилось!
О
Олег
3 авг 2025
Уже второй раз с внуком участвуем в экскурсии на ретро-трамвае. Очень интересно и познавательно. Молодцы, ребята! Рекомендую всем своим знакомым не только в Таганроге, но и в других городах России.
Елена
29 июн 2025
Экскурсия, посвященная Михаилу, пролетела в одно мгновение. Честно говоря, отдавая дань уважения поэту, не знала, что многие мои любимые песни написаны были им. Вот об этом и узнала в трамвайчике.
София
19 мая 2025
Недавно побывали на экскурсии по Таганрогу на ретротрамвае — и это стало настоящим украшением дня! Очень необычный и душевный формат: уютный старинный вагончик неспешно едет по городу, за окном сменяются
С
Светлана
13 мая 2025
Ожидалось:Таганрогские хроники будут оживать по ходу следования, погружая вас в события давно минувших лет. Вы увидите центр города из окон, понаблюдаете за колоритными пассажирами и услышите курьёзные истории из жизни
Евгений
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Вы абсолютно правы: нам следовало точнее
И
Игорь
12 мая 2025
Отличная программа! Рекомендую и взрослым и детям!
Е
Елена
11 мая 2025
Нам понравилось. Коллектив прекрасный и видно, что люди лбят свой город!
Е
Елена
5 мая 2025
Замечательная, познавательная и позитивная экскурсия! Спасибо организаторам и участникам!!
Ю
Юлия
4 мая 2025
В целом необычно, интересно, исполнительница песен была прекрасна! Все соответствовало стилю поездки. Остались вопросы к буфетчице Лене. Могли бы предоставить более приветливого сотрудника и выдать костюм соответствующий названию экскурсии.
Входит в следующие категории Таганрога
Похожие экскурсии из Таганрога
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
800 ₽
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь панорамами Таганрога и рыбацким посёлком на комфортабельном катере. Узнайте истории гавани и легенды Меотиды
Начало: На Пушкинской наб
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
4000 ₽ за человека