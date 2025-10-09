Индивидуальная
Лучший выборБогудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
11 окт в 09:00
13 окт в 15:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
11 окт в 09:00
13 окт в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По культовым местам Павла Таганрогского
Путешествие по значимым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла. Узнайте о его влиянии на город и его духовном наследии
Начало: На улице Шевченко
11 окт в 12:00
12 окт в 12:00
3350 ₽ за всё до 7 чел.
