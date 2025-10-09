Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Таганроге, цены от 3350 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
11 окт в 09:00
13 окт в 15:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
11 окт в 09:00
13 окт в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 9 чел.
По культовым местам праведного Павла Таганрогского
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По культовым местам Павла Таганрогского
Путешествие по значимым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла. Узнайте о его влиянии на город и его духовном наследии
Начало: На улице Шевченко
11 окт в 12:00
12 окт в 12:00
3350 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
  2. По местам вдохновения Михаила Танича
  3. По культовым местам праведного Павла Таганрогского
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Свято-Никольский храм
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в октябре 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3350 до 4700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Таганроге на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 28 ⭐ отзывов, цены от 3350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь