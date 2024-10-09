Экскурсии для студентов в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Таганроге, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
На катере
98 отзывов
1 час
Водная прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: На Пушкинской набережной
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 16:00
26 окт в 16:00
1 000 за человека
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
На катере
1 час
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь видами Таганрога с моря, узнайте легенды гавани и окунитесь в открытое море на катере Corvett 750. Комфорт и безопасность гарантированы
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
26 окт в 16:00
1 000 за человека
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Пешая
скидка
50%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Завтра в 09:00
26 окт в 08:00
от 67503 375 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    9 октября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за вовлеченность, морю за его красоту)
    Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за
  • И
    Ирина
    30 сентября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо капитану, прокатил с ветерком!:)
    Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибоОтличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибоОтличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо
  • к
    константин
    27 сентября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Спасибо организаторам и команде! Очень понравилось и нам взрослым и нашему внуку! Прогулка сделала наше посещение города и ярче и содержательней!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
  2. По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
  3. Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в октябре 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 375 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Таганроге для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам