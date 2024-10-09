Сейчас в Таганроге в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 375 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5