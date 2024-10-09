1 час
Водная прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: На Пушкинской набережной
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 16:00
26 окт в 16:00
1 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь видами Таганрога с моря, узнайте легенды гавани и окунитесь в открытое море на катере Corvett 750. Комфорт и безопасность гарантированы
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
26 окт в 16:00
1 000₽ за человека
скидка
50%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Завтра в 09:00
26 окт в 08:00
от 67503 375₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира9 октября 2024Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за вовлеченность, морю за его красоту)
- ИИрина30 сентября 2024Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо капитану, прокатил с ветерком!:)
- кконстантин27 сентября 2024Спасибо организаторам и команде! Очень понравилось и нам взрослым и нашему внуку! Прогулка сделала наше посещение города и ярче и содержательней!
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Для пенсионеров»
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