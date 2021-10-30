Поездка в Танаис из Таганрога

Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России

Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России.

Он располагается в черте Ростовской области и занимает площадь свыше 3000 гектаров.

Его основная часть размещается на месте бывшего античного города, который считался самой северной колонией древних греков.

В качестве археологического объекта Танаис был открыт в 1823 году.

В 1959–м он получил статус заповедной территорий.
Поездка в Танаис из Таганрога
Поездка в Танаис из Таганрога
Поездка в Танаис из Таганрога
Поездка в Танаис из Таганрога
Поездка в Танаис из Таганрога
Поездка в Танаис из Таганрога

Что вы увидите 🤩

  • Музей истории Танаиса
  • Руины древних сооружений
  • Музей исторического костюма
Что вас ждет
Во время экскурсии мы посетим Музей истории Танаиса, где можно ознакомиться с его историческими вехами от момента основания до периода упадка.
Музейная экспозиция включает в себя множество археологических древностей, которые были обнаружены во время раскопок. Вниманию посетителей предлагаются ювелирные изделия, амфоры, макет древнегреческого корабля и многое другое.
После осмотра музея мы пройдем в городище и посмотрим на руины древних сооружений. Наибольший интерес представляет восстановленный римский мост, который и ведет к античному городу.
При желании после визита в городище можно отправиться в Музей исторического костюма, в котором представлена сохранившаяся одежда древних греков и римлян, боспорцев, скифов, сарматов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт и входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

🎩Индивидуальные👣Пешком🏡Выездные☀️На целый день#Танаис#Музей-заповедник🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Таганроге

Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 490
за 1-45 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите возможность увидеть весь Таганрог за 3 часа! Вы посмотрите на самые главные...
Любой день, любое время
Замечательный день в Таганроге
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-5 чел.
Замечательный день в Таганроге
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
По договоренности: со вторника по субботу в первой половине дня
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-45 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
По договоренности
Были и небыли Таганрога
Индивидуальная экскурсия
5
98
2ч 30м
3 000
за 1-8 чел.
Были и небыли Таганрога
Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
Таганрог танцует
2ч 30м
1 600
за 1 чел.
Таганрог танцует
Вас ждет небольшая экскурсия "Таганрог танцует", которая даст возможность окунуться в мир...
28 ноября в 16:50
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 490
за 1-15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Отправляйтесь на экспресс-прогулку по историческому центру Таганрога! За 2, 5 часа вы увидите все...
По договоренности
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
5
57
3 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
3 500
за 1-8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях
Ждем в гости на уху
1 500
за 1 чел.
Ждем в гости на уху
Вас ждет неординарная экскурсия по набережной живописного Таганрога! Вы услышите истории о древней...
30.10.2021, 13.11.2021 в 10:30
«Джентльмены удачи» : тематическая экскурсия и гангстерская вечеринка
1 950
за 1 чел.
«Джентльмены удачи» : тематическая экскурсия и гангстерская вечеринка
Таганрог - уездный патриархальный городок в XIX веке, может, и вселял в приезжих чувство скуки и...
7 ноября в 16:50
Здесь был заложен град Петра
950
за 1 чел.
Здесь был заложен град Петра
Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к...
12 сентября в 10:00

Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской...
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с...
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Таганроге
🇷🇺