Что вас ждет

Во время экскурсии мы посетим Музей истории Танаиса, где можно ознакомиться с его историческими вехами от момента основания до периода упадка.

Музейная экспозиция включает в себя множество археологических древностей, которые были обнаружены во время раскопок. Вниманию посетителей предлагаются ювелирные изделия, амфоры, макет древнегреческого корабля и многое другое.

После осмотра музея мы пройдем в городище и посмотрим на руины древних сооружений. Наибольший интерес представляет восстановленный римский мост, который и ведет к античному городу.

При желании после визита в городище можно отправиться в Музей исторического костюма, в котором представлена сохранившаяся одежда древних греков и римлян, боспорцев, скифов, сарматов.