Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России. Он располагается в черте Ростовской области и занимает площадь свыше 3000 гектаров.
Его основная часть размещается на месте бывшего античного города, который считался самой северной колонией древних греков. В качестве археологического объекта Танаис был открыт в 1823 году. В 1959–м он получил статус заповедной территорий.
Его основная часть размещается на месте бывшего античного города, который считался самой северной колонией древних греков. В качестве археологического объекта Танаис был открыт в 1823 году. В 1959–м он получил статус заповедной территорий.
Описание экскурсииЧто вас ждет Во время экскурсии мы посетим Музей истории Танаиса, где можно ознакомиться с его историческими вехами от момента основания до периода упадка. Музейная экспозиция включает в себя множество археологических древностей, которые были обнаружены во время раскопок. Вниманию посетителей предлагаются ювелирные изделия, амфоры, макет древнегреческого корабля и многое другое. После осмотра музея мы пройдем в городище и посмотрим на руины древних сооружений. Наибольший интерес представляет восстановленный римский мост, который и ведет к античному городу. При желании после визита в городище можно отправиться в Музей исторического костюма, в котором представлена сохранившаяся одежда древних греков и римлян, боспорцев, скифов, сарматов. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей истории Танаиса
- Руины древних сооружений
- Музей исторического костюма
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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