Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России. Он располагается в черте Ростовской области и занимает площадь свыше 3000 гектаров.



Его основная часть размещается на месте бывшего античного города, который считался самой северной колонией древних греков. В качестве археологического объекта Танаис был открыт в 1823 году. В 1959–м он получил статус заповедной территорий. 5 1 оценка

Gidy Gorode Ваш гид в Таганроге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 4 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Во время экскурсии мы посетим Музей истории Танаиса, где можно ознакомиться с его историческими вехами от момента основания до периода упадка. Музейная экспозиция включает в себя множество археологических древностей, которые были обнаружены во время раскопок. Вниманию посетителей предлагаются ювелирные изделия, амфоры, макет древнегреческого корабля и многое другое. После осмотра музея мы пройдем в городище и посмотрим на руины древних сооружений. Наибольший интерес представляет восстановленный римский мост, который и ведет к античному городу. При желании после визита в городище можно отправиться в Музей исторического костюма, в котором представлена сохранившаяся одежда древних греков и римлян, боспорцев, скифов, сарматов. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей истории Танаиса

Руины древних сооружений

Музей исторического костюма Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Входные билеты в музей Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.