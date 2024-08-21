скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
«Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель»
Завтра в 06:00
13 дек в 06:00
77207 334₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Навестить чеховских героев и обнаружить следы эллинистической архитектуры
Начало: Театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
30002 700₽ за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
«Поездка в Танаис – первый из созданных в России археологических музеев-заповедников»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша21 августа 2024Отличный экскурсовод!
- ЕЕкатерина14 августа 2024Одна из лучших экскурсий на которых я была. А я была во многих местах и городах. Экскурсовод рассказывал очень интересные факты, показывал любопытные места. В конце экскурсии Сергей подарил магнит города и угостил виноградом!
- ААнна19 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Таганрогу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Музеи»
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