Музеи и искусство Таганрога

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Таганроге, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу
На машине
скидка
5%
74 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
«Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель»
Завтра в 06:00
13 дек в 06:00
77207 334 за всё до 4 чел.
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Навестить чеховских героев и обнаружить следы эллинистической архитектуры
Начало: Театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
30002 700 за всё до 15 чел.
Поездка в Танаис
На машине
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
«Поездка в Танаис – первый из созданных в России археологических музеев-заповедников»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    21 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Отличный экскурсовод!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Одна из лучших экскурсий на которых я была. А я была во многих местах и городах. Экскурсовод рассказывал очень интересные факты, показывал любопытные места. В конце экскурсии Сергей подарил магнит города и угостил виноградом!
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Таганрогу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть красоту и величие этого города. Сергей - большой профессионал своего дела, влюбленный в свой город. Очень приятно слушать его рассказ об истории и знаменитых людях Таганрога!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Музеи»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Таганрогу
  2. Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
  3. Поездка в Танаис
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Дворец Александра I
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в декабре 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 7 334 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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