Выездные экскурсии из Таганрога

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Таганроге, цены от 2 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Ретропоезд в Таганрог
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650 за человека
Винный калейдоскоп
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    морозова
    11 июля 2023
    Ретропоезд в Таганрог
    Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
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    вашем городе как можно больше. Хочется ещё приехать, посетить все ваши музеи, погулять по парку и набережной. Высшая оценка - пять!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Выездные»

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  1. Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
  2. Ретропоезд в Таганрог
  3. Винный калейдоскоп
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  2. Дворец Александра I
  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Таганрога и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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