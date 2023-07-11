1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- мморозова11 июля 2023Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Таганрога и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август