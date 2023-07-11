Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Таганроге, цены от 2 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 7 000 ₽ за всё до 10 чел. 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону Расписание: каждую субботу в 09:32 2 650 ₽ за человека 🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог Расписание: 02, 10 мая в 09.50 4 750 ₽ за человека Другие экскурсии Таганрога Последние отзывы на экскурсии м морозова Ретропоезд в Таганрог читать дальше вашем городе как можно больше. Хочется ещё приехать, посетить все ваши музеи, погулять по парку и набережной. Высшая оценка - пять!!! Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Таганрога и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август