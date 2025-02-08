Художественный Музей – экскурсии в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Художественный Музей» в Таганроге, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы и культура Таганрога
Погрузитесь в историю Таганрога через призму греческих переселенцев. Узнайте о влиянии на искусство и архитектуру города, а также о знаменитых личностях
Начало: На улице Петровской
3000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о греческих переселенцах. Посетили с ней все знаковые достопримечательности. Посоветовала места, которые следует посетить дополнительно. Отличные впечатления после экскурсии. Всем советую!
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о
  • В
    Виктория
    11 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Замечательная экскурсия без лишней информации! Приятная девушка Юлия, влюблённая в свой город!
  • E
    Elena
    5 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Юля, спасибо Вам большое за объёмную и интересную экскурсию. Даже дождь не стал нам помехой. Мы первый раз были в
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    Таганроге и, скажем честно, первое впечатление о городе было не очень. Юля, после вашей экскурсии взгляд на город изменился. Вы открыли для нас много исторических мест и событий. Таганрог - очень интересный и богатый своей историей город. Мы здесь были двое суток и оказалось, что этого мало. Юля, благодаря Вам, хочется ещё приехать в Таганрог и посетить места, в которых не успели побывать. Рекомендуем Юлю, как молодого, но очень грамотного и интересного экскурсовода.

  • В
    Виталий
    7 октября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Блистательный экскурсовод,влюбленный в свое дело и в свой город. Профессионал. Прекрасная речь.
  • Т
    Тамара
    23 сентября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Побывали на прекрасной экскурсии по Таганрогу, Благодаря гиду Сергею, узнали, какой это интересный, туристически привлекательный город. Богатая история, архитектура, стремительное
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    развитие и благоустройство. Конечно, это все стало понятно благодаря экскурсоводу., его обширным знаниям и артистическому изложению. Экскурссия продлилась около 4 часов вместо запланированнх 3. И осталось столько недосказанного… Но нам нужно было уезжать. Обязательно вернемся в этот город еще. У Сергея собран огромный материал. . Нужно брать именно такую автомобильно- пешеходную экскурсию, она позволяет увидеть максимально много. И да, 3 часа это слишком мало, столько осталось за кадром. . Мы безмерно благодарны Сергею, пожалуй это была самая интересная экскурсия, на которой я побывала. Всем советую побывать на экскурсии с Сергеем. У него есть самые разные маршруты. Еще раз благодарю за доставленное удовольствие. Всем желаю приятного отдыха и ярких впечатлений.

  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Были на экскурсии с Сергеем Датченко 7 августа. Ну очень классный экскурсовод! Комфортный, чистый автомобиль с кондиционером. Грамотный и опытный,
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    с отличным знанием города - наш Сергей провёл очень увлекательное путешествие по Таганрогу. Город открывается с другой стороны, исторические места, события, личности… все так захватывает, чувствуешь себя так, будто прикоснулся к истории. Раневская, Чехов, Шмидт, Александр 1, Пушкин… Они тоже когда-то были там, где сейчас я. Вот такие ощущения дарит Сергей. Очень внимательный, располагает к себе с первых секунд. Я очень благодарна Сергею за новые знания, новые впечатления. Спасибо большое. П. С. экскурсия очень недорого стоит (честно, я бы брала значительно больше) и ещё в конце экскурсии презент)))

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    27 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
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    смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Художественный Музей»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замечательный день в Таганроге
  2. Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
  3. Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Художественный Музей
  3. Дворец Александра I
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Художественный Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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