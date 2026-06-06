Именно здесь, среди просторов тамбовской земли, Рахманинов находил вдохновение, отдыхал от суеты и работал над величайшими произведениями.
С нами вы посетите музей-заповедник, увидите восстановленные здания и прогуляетесь по живописному парку.
Это путешествие позволит лучше понять Рахманинова и почувствовать атмосферу места, которое стало для него творческим убежищем.
С нами вы посетите музей-заповедник, увидите восстановленные здания и прогуляетесь по живописному парку.
Это путешествие позволит лучше понять Рахманинова и почувствовать атмосферу места, которое стало для него творческим убежищем.
Описание экскурсии
8:45 — отправление из Тамбова
В дороге гид расскажет о судьбе Сергея Рахманинова, его творческом пути, семье Сатиных и роли Ивановки в жизни композитора.
11:00–12:30 — экскурсия по музею-заповеднику «Ивановка»
Вы познакомитесь с историей усадьбы и увидите её главные объекты:
- восстановленный Белый дом — сердце усадьбы
- флигель, где размещены музейные экспозиции
- мемориальные интерьеры
- хозяйственную часть усадебного комплекса
- живописный парк
Гид расскажет о жизни Рахманинова в Ивановке, его семье, творческих замыслах и произведениях, созданных именно здесь.
12:30–13:30 — свободное время
Вы сможете самостоятельно прогуляться по территории музея-заповедника, сделать фотографии и насладиться атмосферой усадьбы.
13:30 — отправление в Тамбов
16:15 — прибытие
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
- Расстояние по маршруту — около 250 км
- Входные билеты в усадьбу включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5000 ₽
|Пенсионеры
|4800 ₽
|Школьники
|4800 ₽
|Студенты
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Самостоятельно разрабатываем экскурсионные маршруты и туры с отдыхом в Тамбовской области. На всех экскурсионных маршрутах работают профессиональные аттестованные гиды.
Входит в следующие категории Тамбова
Похожие экскурсии на «Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову»
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
10 июн в 13:00
11 июн в 10:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Завтра в 22:30
8 июн в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
5000 ₽ за человека