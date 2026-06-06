Именно здесь, среди просторов тамбовской земли, Рахманинов находил вдохновение, отдыхал от суеты и работал над величайшими произведениями. С нами вы посетите музей-заповедник, увидите восстановленные здания и прогуляетесь по живописному парку. Это путешествие позволит лучше понять Рахманинова и почувствовать атмосферу места, которое стало для него творческим убежищем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:45 — отправление из Тамбова

В дороге гид расскажет о судьбе Сергея Рахманинова, его творческом пути, семье Сатиных и роли Ивановки в жизни композитора.

11:00–12:30 — экскурсия по музею-заповеднику «Ивановка»

Вы познакомитесь с историей усадьбы и увидите её главные объекты:

восстановленный Белый дом — сердце усадьбы

флигель, где размещены музейные экспозиции

мемориальные интерьеры

хозяйственную часть усадебного комплекса

живописный парк

Гид расскажет о жизни Рахманинова в Ивановке, его семье, творческих замыслах и произведениях, созданных именно здесь.

12:30–13:30 — свободное время

Вы сможете самостоятельно прогуляться по территории музея-заповедника, сделать фотографии и насладиться атмосферой усадьбы.

13:30 — отправление в Тамбов

16:15 — прибытие

Организационные детали