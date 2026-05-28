Мои заказы

Музеи и искусство Тамбова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Тамбове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек»
Завтра в 14:00
4 июн в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
«Кроме того, я посоветую лучшие магазины любителям книг, музеи — ценителям искусства, а проголодавшимся дам рекомендации, где можно вкусно поесть на любой кошелек»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
На автобусе
7.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Начало: На улице Максима Горького
«11:00–12:30 — экскурсия по музею-заповеднику «Ивановка»»
13 июн в 08:45
12 июл в 08:45
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Светлана
Провинциальное очарование Тамбова
Прекрасная экскурсия, которая передала очарование Тамбова на 120%. прекрасный город со своей богатой историей, улочки и дома 18-19 века, переносит в атмосферу того времени. точно вернусь снова. большая благодарность Марии за душевный, интересный вечер
Вам был полезен этот отзыв?
С
Провинциальное очарование Тамбова
Большая удача встретить такого профессионального гида и очаровательного человека, как Мария!
Продолжительность экскурсии при выборе сдерживала, т. к. имею некие ограничения
читать дальшеуменьшить

физические. Однако общение с Марией, ее глубина познаний, форма подачи информации, проложенный маршрут и впечатления от увиденного и услышанного были наградой!!!
Теперь в Тамбов хочется возвращаться снова и снова!!!
Спасибо, Мария!!!
Вас хочется слушать бесконечно!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Провинциальное очарование Тамбова
Экскурсия замечательная! Для гостей города очень информативная, познавательная. Время пролетает не заметно. После экскурсии захотелось больше познакомиться с исторической информацией
читать дальшеуменьшить

и литературными произведениями, о которых говорилось на экскурсии. Очень удобно в середине экскурсии организована пауза на кофе для возможности отдохнуть тем, для кого трудно передвигаться все 3 часа. Благодаря рассказу захотелось еще раз посетить город, за что большое спасибо Марии.

Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Провинциальное очарование Тамбова
При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край и дом человека. Благодарим
читать дальшеуменьшить

Марию за погружение в историю с юмором, возможностью не только увидеть, но и соприкоснуться, вкусить дары Тамбовской земли. Три часа пролетели незаметно. Даже капризы природы нам не помешали увидеть уникальный ансамбль города, узнать секретики быта горожан. Уже запланировали вернуться вновь, ведь Марии есть чем ещё удивить бывалого туриста.

При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край
При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Провинциальное очарование Тамбова
экскурсия очень понравилась. Мария вложила столько любви и знаний в рассказ, что мы стали поклонниками Тамбова. Раньше казалось, что это
читать дальшеуменьшить

ничем не Примечательная точка на карте России и ничего интересного история не содержит. Благодаря нашей великолепной рассказчице, место заиграло яркими красками. ни на минуту не пожалели о том, что были на экскурсии прекрасном Тамбове!

Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
О Тамбове - с интересом и любовью
Мы в Тамбове не в первый раз, и все равно было очень интересно, гид учла все наши пожелания.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Провинциальное очарование Тамбова
Неплохой маршрут для знакомства с исторической частью Тамбова. Много разнообразной информации, но подача материала несколько академична, так что дети на экскурсии могут заскучать. Хотя поход к источнику и молодая еловая хвоя им запомнились.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
О Тамбове - с интересом и любовью
На одном дыхании!!!
Олег, спасибо.
Экскурсия превзошла все наши ожидания!
На одном дыхании!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Провинциальное очарование Тамбова
Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Провинциальное очарование Тамбова
Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 404 отзыва в Тамбове в категории "Музеи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Провинциальное очарование Тамбова;
  2. О Тамбове - с интересом и любовью;
  3. Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову.
Какие места ещё посмотреть в Тамбове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Казанский монастырь;
  3. Соборная площадь;
  4. Гостиный Двор;
  5. Коммунальная улица;
  6. Храм Иоанна Предтечи;
  7. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2026
Сейчас в Тамбове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5200. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2026 год по теме «Музеи», 404 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август