18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Тамбова - с мая по сентябрь, когда природа оживает, а набережная утопает в цветах. Летние месяцы предлагают комфортную погоду для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и осенью можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой, несмотря на холод, экскурсия также возможна, но стоит учитывать погодные условия.

Тамбов - город с богатой историей и культурой. Здесь сохранились старинные здания, религиозные памятники и уникальные символы. Прогулка по набережной подарит незабываемые впечатления. Посетители смогут увидеть Спасо-Преображенский собор, Казанский Богородничий монастырь и другие достопримечательности. Тамбов также известен своей экологической чистотой и красивыми природными объектами. Это отличное место для любителей истории и природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический центр

Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек. Это не только купеческие дома и административные здания (Гостиный двор, Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом Кондоиди), но и целая улица Коммунальная, или, как у нас ее называют, Тамбовский Арбат. На экскурсиях я делаю акцент на истории города, а об архитектуре даю общее представление.

Религиозные памятники

Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника. Увидите дивной красоты собор Вознесения Господня. В Казанском Богородничем мужской монастыре, где был рукоположен Серафим Саровский, осмотрите единственную в мире православную церковь, расписанную в технике гризайль. А если проснется желание послушать органную музыку — я приглашу вас в Римско-католический костел, построенный в редком для центральной России готическом стиле.

Необычные символы

Памятник Тамбовскому мужику, казначейше, Тамбовскому волку, студенту, танку «Т-34» — каких только монументов вы ни встретите! На прогулке я расскажу об этих символах, ведь за каждым из них — страницы из жизни города: антибольшевистское восстание на Тамбовщине, удивительная история любви и предательства, происхождение всем известной фразы «Тамбовский волк тебе товарищ» и другие важные детали.

Неожиданные факты

Помимо того, что Тамбову посчастливилось избежать захватнических войн и сохранить старинные памятники, город интересен некоторыми фактами, о которых мало кто знает. В конце 19 века тамбовчане пили воду, которая была едва ли не лучшей в России. В нашем городе появилась первая в России провинциальная газета. А сегодня Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2018 года, оставив позади Алтайский край!

Тамбовская набережная

Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе обязательно будет прогулка по набережной. В летнее время она буквально утопает в цветах, декоративных инсталляциях и плавучих фонтанах, а в местных лавках можно купить самое вкусное тамбовское мороженое. На берегу вы увидите дом бывшего богатого фабриканта — дворец Асеева, или «Тамбовский Петергоф», прогуляетесь по парку, где растет 400-летний дуб и, конечно, сможете сделать прекрасные снимки.

Организационные детали