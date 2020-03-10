18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу

Мария
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Мария – ваш гид
Какие ассоциации у вас вызывает Тамбов? Волк и картошка? Уверяю, что наш город — нечто гораздо большее! Захватнические войны обошли его стороной, поэтому историческая часть осталась почти не тронутой; в нашем крае жили, творили и работали Державин и Рахманинов, Боратынский и Козьма Прутков, Мичурин и Вернадский, Чичерин и Плевако.

Сегодня Тамбов — один из наиболее экологически чистых городов России, а еще у нас самая красивая набережная в стране!
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова

Что вас ожидает

Исторический центр
Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек. Это не только купеческие дома и административные здания (Гостиный двор, Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом Кондоиди), но и целая улица Коммунальная, или, как у нас ее называют, Тамбовский Арбат. На экскурсиях я делаю акцент на истории города, а об архитектуре даю общее представление.

Религиозные памятники
Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника. Увидите дивной красоты собор Вознесения Господня. В Казанском Богородничем мужской монастыре, где был рукоположен Серафим Саровский, осмотрите единственную в мире православную церковь, расписанную в технике гризайль. А если проснется желание послушать органную музыку — я приглашу вас в Римско-католический костел, построенный в редком для центральной России готическом стиле.

Необычные символы
Памятник Тамбовскому мужику, казначейше, Тамбовскому волку, студенту, танку «Т-34» — каких только монументов вы ни встретите! На прогулке я расскажу об этих символах, ведь за каждым из них — страницы из жизни города: антибольшевистское восстание на Тамбовщине, удивительная история любви и предательства, происхождение всем известной фразы «Тамбовский волк тебе товарищ» и другие важные детали.

Неожиданные факты
Помимо того, что Тамбову посчастливилось избежать захватнических войн и сохранить старинные памятники, город интересен некоторыми фактами, о которых мало кто знает. В конце 19 века тамбовчане пили воду, которая была едва ли не лучшей в России. В нашем городе появилась первая в России провинциальная газета. А сегодня Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2018 года, оставив позади Алтайский край!

Тамбовская набережная
Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе обязательно будет прогулка по набережной. В летнее время она буквально утопает в цветах, декоративных инсталляциях и плавучих фонтанах, а в местных лавках можно купить самое вкусное тамбовское мороженое. На берегу вы увидите дом бывшего богатого фабриканта — дворец Асеева, или «Тамбовский Петергоф», прогуляетесь по парку, где растет 400-летний дуб и, конечно, сможете сделать прекрасные снимки.

Организационные детали

  • Обзорную экскурсию я предпочитаю проводить именно в пешеходном варианте
  • Если вам нужен автомобильный формат — напишите мне, я могу организовать транспорт для любого количества участников
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я родилась и живу в Тамбове. Имею высшее гуманитарное образование. Как частный гид работаю с 2014 года. Провожу экскурсии, потому что хочу доказать, что у нас в России есть города, нисколько не уступающие в своей красоте, истории, природе многим европейским городам. Кроме общеизвестных брендов, волка и картошки, у нас есть масса интересного! Итальянская фресковая живопись, католический костел, роспись в технике гризайль, разные архитектурные стили: ренессанс, модерн, готика, классицизм — и все это Тамбов! Люблю, знаю и горжусь своим городом. Люблю, потому что он чистый, уютный, зеленый и спокойный, и от того завораживает своим провинциальным обаянием! Знаю, так как увлечена историей края и его современной жизнью. Горжусь, потому что есть, чем гордиться! Мои экскурсии построены в форме беседы с туристами, я с удовольствием отвечаю на все вопросы, показываю исторические фотографии. Для меня главное — удивить, поразить, влюбить вас в Тамбов! А по завершении экскурсий я вручаю маленький презент на память.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Не смотря на плохую погоду, экскурсия очень понравилась. По всему видно, что Мария опытный экскурсовод. Материал по экскурсии был интересным и доступным. Узнали много нового, раньше не предполагали, что Тамбов так разнообразен и многолик. Советую посетить этот город.
8 января 2020
От души благодарим Марию за прекрасно организованную экскурсию по Тамбову. Знание Марией истории города и его достопримечательностей, с которыми она нас щедро познакомила, оставили у нас неизгладимые впечатления и надолго останутся в памяти. Спасибо Марии за замечательную работу и искреннее доброе отношение к нам.
10 октября 2019
Экскурсия прошла на хорошем профессиональном уровне. Самостоятельная прогулка по городу была бы не так интересна и познавательна.
30 сентября 2019
Спасибо большое Марии за экскурсию. Узнали много нового, очень интересный рассказчик, видно как любит свой город. Учла все наши пожелания!
13 августа 2019
Потрясающе интересная экскурсия. Время пролетело незаметно. Мария рассказывала так интересно и проникновенно, что порой казалось, что она рассказывает о своём, о личном. Экскурсия была у нас в первый день пребывания в Тамбове. В последующие дни мы пользовались знаниями, полученными от Марии. Спасибо огромное!!!🌹🌷🙏
12 августа 2019
Были на экскурсии с Марией 21.07.2019 г., отличная погода, интересная экскурсия! Материал излагался последовательно и интересно, прогулка прошла с учетом наших пожеланий. Получили дополнительную информацию, типа где пообедать и пр. В целом остались очень довольны, хоть и утомлены, т.к. вместо заявленных 4 часов ходили больше 5 и все-таки дети под-устали. Очень удобно туристам, которые впервые в городе, т.к. Мария по нашим просьбам сразу обозначает где делать фотографии на память. В итоге из Тамбова имеем отличные фото. Спасибо за экскурсию!
8 августа 2019
Спасибо, Марии, за проведённую экскурсию по Тамбову. Были 5 августа 2019 года на экскурсии. Материала было достаточно много, но он предоставлялся очень доступно и многое запомнилось и разложилось по полочкам. Очень понравился Тамбов и это благодаря нашему Гиду. Гид провела 4 часовую экскурсию и даже по времени получилось немного больше. Гид показала Нам все заявленые объекты. Мы не заметили как прошло 4 часа и даже не устали. Спасибо!!!!!
11 июля 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании благодаря Марии, которая с большой любовью рассказывает о своём городе и его истории. Спасибо Марии большое и за чуткое отношение к нам и за ее увлеченность. Уезжаем из города с желанием ещё раз в него вернуться. Очень бы хотели пожелать этой плодородной земле развития и процветания!
Игорь
2 июля 2019
Очень приятный экскурсовод Мария, очень хорошо рассказывает, с примерами, с подробностями. Открытый человек, готовый подстроить содержание и маршрут экскурсии под запросы туристов. Так же, очень красивый и величественный город Тамбов поразил своей богатой историей, даже не смотря на периодический дождь. Сами бы за такое время столько мест не обошли и столько исторической информации не нарыли. Спасибо!
1 июля 2019
Добрый день. 29 июня мы побывали в Тамбове впервые и решили, что прогулка по городу в сопровождении опытного гида самое лучшее знакомство с его историей и особенностями. Марию мы выбрали на основании оставленных на сайте отзывов предыдущих гостей. И от души присоединяемся к ним! На прогулке мы позабыли об усталости с дороги и прохладной ветреной погоде. Мария за экскурсию сумела рассказать всю историю города, показать все его лучшие места, познакомила со многими историческими фактами, о которых не прочитаешь в учебниках. Рассказ легкий и необычайно увлекательный, мы получили ответы на все вопросы и остались очень довольны прогулкой. Кроме того узнали где можно вкусно покушать, провести свободное время и накупить местных сувениров. Марии и компании "Трипстер" огромное спасибо, за экскурсию твердая пятерка и однозначные рекомендации к посещению! Впечатления от Тамбова и тамбовчан самые приятные)) Надежда и Виктор.
Ещё 8 отзывов

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