18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетители смогут увидеть Спасо-Преображенский собор, Казанский Богородничий монастырь и другие достопримечательности. Тамбов также известен своей экологической чистотой и красивыми природными объектами. Это отличное место для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр с уникальной архитектурой
- ⛪ Посещение религиозных памятников
- 🌿 Прогулка по живописной набережной
- 🗿 Уникальные памятники и символы
- 💧 Целебная вода Питиримского источника
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Казанский Богородничий монастырь
- Тамбовская набережная
- Гостиный двор
- Дом Кондоиди
Описание экскурсии
Исторический центр
Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек. Это не только купеческие дома и административные здания (Гостиный двор, Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом Кондоиди), но и целая улица Коммунальная, или, как у нас ее называют, Тамбовский Арбат. На экскурсиях я делаю акцент на истории города, а об архитектуре даю общее представление.
Религиозные памятники
Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника. Увидите дивной красоты собор Вознесения Господня. В Казанском Богородничем мужской монастыре, где был рукоположен Серафим Саровский, осмотрите единственную в мире православную церковь, расписанную в технике гризайль. А если проснется желание послушать органную музыку — я приглашу вас в Римско-католический костел, построенный в редком для центральной России готическом стиле.
Необычные символы
Памятник Тамбовскому мужику, казначейше, Тамбовскому волку, студенту, танку «Т-34» — каких только монументов вы ни встретите! На прогулке я расскажу об этих символах, ведь за каждым из них — страницы из жизни города: антибольшевистское восстание на Тамбовщине, удивительная история любви и предательства, происхождение всем известной фразы «Тамбовский волк тебе товарищ» и другие важные детали.
Неожиданные факты
Помимо того, что Тамбову посчастливилось избежать захватнических войн и сохранить старинные памятники, город интересен некоторыми фактами, о которых мало кто знает. В конце 19 века тамбовчане пили воду, которая была едва ли не лучшей в России. В нашем городе появилась первая в России провинциальная газета. А сегодня Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2018 года, оставив позади Алтайский край!
Тамбовская набережная
Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе обязательно будет прогулка по набережной. В летнее время она буквально утопает в цветах, декоративных инсталляциях и плавучих фонтанах, а в местных лавках можно купить самое вкусное тамбовское мороженое. На берегу вы увидите дом бывшего богатого фабриканта — дворец Асеева, или «Тамбовский Петергоф», прогуляетесь по парку, где растет 400-летний дуб и, конечно, сможете сделать прекрасные снимки.
Организационные детали
- Обзорную экскурсию я предпочитаю проводить именно в пешеходном варианте
- Если вам нужен автомобильный формат — напишите мне, я могу организовать транспорт для любого количества участников
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Продолжительность экскурсии при выборе сдерживала, т. к. имею некие ограничения физические. Однако общение с Марией, ее глубина познаний, форма подачи информации, проложенный маршрут и впечатления от увиденного и услышанного были наградой!!!
Теперь в Тамбов хочется возвращаться снова и снова!!!
Спасибо, Мария!!!
Вас хочется слушать бесконечно!!!