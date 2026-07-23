18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Провинциальное очарование Тамбова

Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Тамбов - город с богатой историей и культурой. Здесь сохранились старинные здания, религиозные памятники и уникальные символы. Прогулка по набережной подарит незабываемые впечатления.

Посетители смогут увидеть Спасо-Преображенский собор, Казанский Богородничий монастырь и другие достопримечательности. Тамбов также известен своей экологической чистотой и красивыми природными объектами. Это отличное место для любителей истории и природы
5
221 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр с уникальной архитектурой
  • ⛪ Посещение религиозных памятников
  • 🌿 Прогулка по живописной набережной
  • 🗿 Уникальные памятники и символы
  • 💧 Целебная вода Питиримского источника

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Тамбова - с мая по сентябрь, когда природа оживает, а набережная утопает в цветах. Летние месяцы предлагают комфортную погоду для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и осенью можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой, несмотря на холод, экскурсия также возможна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова
Провинциальное очарование Тамбова

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Казанский Богородничий монастырь
  • Тамбовская набережная
  • Гостиный двор
  • Дом Кондоиди

Описание экскурсии

Исторический центр

Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек. Это не только купеческие дома и административные здания (Гостиный двор, Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом Кондоиди), но и целая улица Коммунальная, или, как у нас ее называют, Тамбовский Арбат. На экскурсиях я делаю акцент на истории города, а об архитектуре даю общее представление.

Религиозные памятники

Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника. Увидите дивной красоты собор Вознесения Господня. В Казанском Богородничем мужской монастыре, где был рукоположен Серафим Саровский, осмотрите единственную в мире православную церковь, расписанную в технике гризайль. А если проснется желание послушать органную музыку — я приглашу вас в Римско-католический костел, построенный в редком для центральной России готическом стиле.

Необычные символы

Памятник Тамбовскому мужику, казначейше, Тамбовскому волку, студенту, танку «Т-34» — каких только монументов вы ни встретите! На прогулке я расскажу об этих символах, ведь за каждым из них — страницы из жизни города: антибольшевистское восстание на Тамбовщине, удивительная история любви и предательства, происхождение всем известной фразы «Тамбовский волк тебе товарищ» и другие важные детали.

Неожиданные факты

Помимо того, что Тамбову посчастливилось избежать захватнических войн и сохранить старинные памятники, город интересен некоторыми фактами, о которых мало кто знает. В конце 19 века тамбовчане пили воду, которая была едва ли не лучшей в России. В нашем городе появилась первая в России провинциальная газета. А сегодня Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2018 года, оставив позади Алтайский край!

Тамбовская набережная

Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе обязательно будет прогулка по набережной. В летнее время она буквально утопает в цветах, декоративных инсталляциях и плавучих фонтанах, а в местных лавках можно купить самое вкусное тамбовское мороженое. На берегу вы увидите дом бывшего богатого фабриканта — дворец Асеева, или «Тамбовский Петергоф», прогуляетесь по парку, где растет 400-летний дуб и, конечно, сможете сделать прекрасные снимки.

Организационные детали

  • Обзорную экскурсию я предпочитаю проводить именно в пешеходном варианте
  • Если вам нужен автомобильный формат — напишите мне, я могу организовать транспорт для любого количества участников

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади Тамбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1949 туристов
Я родилась и живу в Тамбове. Имею высшее гуманитарное образование. Как частный гид работаю с 2014 года. Провожу экскурсии, потому что хочу доказать, что у нас в России есть города,
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нисколько не уступающие в своей красоте, истории, природе многим европейским городам. Кроме общеизвестных брендов, волка и картошки, у нас есть масса интересного! Итальянская фресковая живопись, католический костел, роспись в технике гризайль, разные архитектурные стили: ренессанс, модерн, готика, классицизм — и все это Тамбов! Люблю, знаю и горжусь своим городом. Люблю, потому что он чистый, уютный, зеленый и спокойный, и от того завораживает своим провинциальным обаянием! Знаю, так как увлечена историей края и его современной жизнью. Горжусь, потому что есть, чем гордиться! Мои экскурсии построены в форме беседы с туристами, я с удовольствием отвечаю на все вопросы, показываю исторические фотографии. Для меня главное — удивить, поразить, влюбить вас в Тамбов! А по завершении экскурсий я вручаю маленький презент на память.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
210
4
11
3
2
1
Владислав
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и с удовольствием делится информацией с гостями. Мы семьей с двумя детьми (5 и 7 лет) прекрасно провели время и три часа пролетели незаметно. Организовано все было четко, в соответствии с описанием на сайте. Однозначно рекомендуем!
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
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Евгения
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за подробную вечернюю экскурсию! Привет из Мордовии "землякам"!)
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
Тамбов очаровал своими закатами, концертом военных духовых оркестров и пешеходной доступностью основных достопримечательностей. Спасибо Марии за
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Александра
При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край и дом человека. Благодарим Марию за погружение в историю с юмором, возможностью не только
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увидеть, но и соприкоснуться, вкусить дары Тамбовской земли. Три часа пролетели незаметно. Даже капризы природы нам не помешали увидеть уникальный ансамбль города, узнать секретики быта горожан. Уже запланировали вернуться вновь, ведь Марии есть чем ещё удивить бывалого туриста.

При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край
При выборе гида для знакомства с новым городом очень важно встретить неравнодушного, влюбленного в свой край
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Т
Экскурсия замечательная! Для гостей города очень информативная, познавательная. Время пролетает не заметно. После экскурсии захотелось больше познакомиться с исторической информацией и литературными произведениями, о которых говорилось на экскурсии. Очень удобно в середине экскурсии организована пауза на кофе для возможности отдохнуть тем, для кого трудно передвигаться все 3 часа. Благодаря рассказу захотелось еще раз посетить город, за что большое спасибо Марии.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо, Татьяна, за такой хороший отзыв! Приезжайте к нам еще. Как вы правильно поняли, у нас есть что посмотреть и что посетить!
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С
Большая удача встретить такого профессионального гида и очаровательного человека, как Мария!
Продолжительность экскурсии при выборе сдерживала, т. к. имею некие ограничения физические. Однако общение с Марией, ее глубина познаний, форма подачи информации, проложенный маршрут и впечатления от увиденного и услышанного были наградой!!!
Теперь в Тамбов хочется возвращаться снова и снова!!!
Спасибо, Мария!!!
Вас хочется слушать бесконечно!!!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за такой хороший отзыв. Мне очень приятно, что вам все понравилось. Я старалась, чтобы вам было комфортно и удобно на моей экскурсии.
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Светлана
Прекрасная экскурсия, которая передала очарование Тамбова на 120%. прекрасный город со своей богатой историей, улочки и дома 18-19 века, переносит в атмосферу того времени. точно вернусь снова. большая благодарность Марии за душевный, интересный вечер
Мария
Мария
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за отзыв. Приезжайте к нам еще
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