Развлечения в Тамбове

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Тамбове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
210 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны губернского города Т
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
  • В
    Виктория
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
    читать дальше

    и экскурсию. Олега мне порекомендовали, я в целом не сомневалась в выборе, но он меня по-настоящему покорил своим профессионализмом, обаянием и знаниями!

    Олег скомбинировал для нас маршрут по модерну и историческому центру, так как мы хотели всё и сразу, и на машине=) и, конечно, как всегда бывает с классными гидами, открылись ранее недоступные двери - например, 2 этаж Спасо-Преображенского собора, куда мы сами заходили накануне, но самое интересное, разумеется, не увидели=)

    Тамбов впечатляет, а экскурсия от Олега дарит прекрасные эмоции и яркое впечатление о городе! Спасибо большое ещё раз=)

  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Моя оценка экскурсии - 5+++!
    Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
    читать дальше

    Олег - потрясающий рассказчик, увлеченный исследователь модерна (и не только), краевед и просто обаятельный человек. Три часа с лишним пролетели на одном дыхании, мы увидели множество интересных и неочевидных тамбовских локаций, узнали массу интересных фактов про архитектуру, историю, людей Тамбова. Отдельное спасибо за кафедральный собор - мы не подозревали, насколько он интересен и с архитектурой точки зрения, и по степени сохранности, и по красоте.
    Вообщем, Тамбов - надо увидеть, он вполне этого заслуживает. И с Олегом это будет невероятно увлекательно и интересно.

  • Ф
    Филаткина
    24 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    3 августа 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Спасибо огромное Олегу за такую познавательную и увлекательную экскурсию! Все было на самом высшем уровне! Однозначно рекомендую этого гида как большого знатока истории города и интересного рассказчика!)
  • И
    Ирина
    24 июня 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Большое спасибо за интересную экскурсию, узнала столько нового и интересного об истории города. Олег интересный собеседник, обладает большим багажом знаний.
  • Д
    Демин
    29 мая 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Очень мало городов, где сохранилось очарование неторопливой размеренной жизни в среде и интерьерах наших бабушек и дедушек Видно, что они
    читать дальше

    любили жизнь и любили себя. Нюансы этой жизни очень доходчиво представляет экскурсовод Олег на экскурсии "Влюбиться в тамбовский модерн". Примечательно, что общение с Олегом только" модерном" не ограничивается - узнали про Тамбов многое и помимо модерна. Спасибо большое. В планах повторитб экскурсию с друзьями и гостямт.

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Огромное спасибо за увлекательный рассказ увлеченного человека! Экскурсия Олега позволяет увидеть внутренний мир города, то, что обычно скрыто от глаз
    читать дальше

    путешественника, что невозможно узнать, не пообщавшись с местными жителями. После экскурсии Тамбов раскрылся для нас совсем с другой стороны, таинственной и в то же время печально покидающей современный мир

  • В
    Владимир
    14 января 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Олег чрезвычайно интересно и структурированно рассказывает. Хотелось слушать и задавать вопросы.
    Это лучшая экскурсия из всех, что у меня были.

