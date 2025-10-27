Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 октября 2025Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
- ВВиктория27 октября 2025Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
- ТТатьяна6 октября 2025Моя оценка экскурсии - 5+++!
Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
- ФФилаткина24 сентября 2025Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
- ООльга19 сентября 2025Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
- ММария3 августа 2025Спасибо огромное Олегу за такую познавательную и увлекательную экскурсию! Все было на самом высшем уровне! Однозначно рекомендую этого гида как большого знатока истории города и интересного рассказчика!)
- ИИрина24 июня 2025Большое спасибо за интересную экскурсию, узнала столько нового и интересного об истории города. Олег интересный собеседник, обладает большим багажом знаний.
- ДДемин29 мая 2025Очень мало городов, где сохранилось очарование неторопливой размеренной жизни в среде и интерьерах наших бабушек и дедушек Видно, что они
- ЮЮлия6 мая 2025Огромное спасибо за увлекательный рассказ увлеченного человека! Экскурсия Олега позволяет увидеть внутренний мир города, то, что обычно скрыто от глаз
- ВВладимир14 января 2025Олег чрезвычайно интересно и структурированно рассказывает. Хотелось слушать и задавать вопросы.
Это лучшая экскурсия из всех, что у меня были.
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Тамбове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в январе 2026
Сейчас в Тамбове в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2026 год по теме «Развлечения», 433 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март