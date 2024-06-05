Неспешные экскурсии Тамбова для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Тамбове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Тамбове - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
О Тамбове - с интересом и любовью
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и весёлой экскурсии
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
4 550 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Добро пожаловать в Тамбов
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Тамбов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Знакомьтесь, Тамбов
Погулять по одному из самых красивых провинциальных городов России и узнать о его знаменитых людях
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 6 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Влюбиться в тамбовский модерн
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    5 июня 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Великолепный экскурсовод! 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Марина -специалист своего дело, переполнена любовью к своему городу и знает все его тонкости. После такой экскурсии хочется приехать сюда еще раз! Спасибо💯🥰
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов о Тамбове, и просто замечательно провели время. Обязательно рекомендую и ещё раз говорю спасибо 🥰
    Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
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    и край и заражает этой любовью всех желающих:) Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет,несмотря на то,что экскурсия была дольше заявленного времени,дети не ныли,им также все очень понравилось. Спасибо огромное🩷🩷🩷

    Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией ИльиничнойОчень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией ИльиничнойОчень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Замечательная Ольга провела нас двух бабушек (78 и 76 лет) по всем значимым местам Тамбова, и своей любовью к городу,
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    сделала нас фанатами этого прекрасного места! Всем рекомендую обращаться к ее услугам в организации экскурсии! С уважением / Юлия и Оксана Андреевны.

  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Все прошло на высшем уровне. Даже переменчивая погода не помешала насладиться любимым городом.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
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    в Тамбов. Сам его очень любит - это сразу видно. Мне кажется, Олег знает в городе не только все достопримечательности, но и историю каждого дома и каждого двора. Еще раз спасибо большое!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов. Сама рьяная путешественница и люблю увлечённых людей,любящих жизнь,жить и свой край. Так же Елену вы можете увидеть в музее -усадьбе Асеевых.
    Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидовПрекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Впечатление от экскурсии отличное. Впрочем, лучше назвать наше общение заинтересованной беседой с человеком, любящим свой город, знающим историю (не "а-ля",
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    в байках и анекдотах, а профессионально) и увлеченным своим делом. Прекрасный стиль речи: литературно, но при этом доходчиво. Этакая отточенная простота глубины. Спасибо Марии Проскуряковой. Благодаря ей мы узнали неожиданный для нас Тамбов и полюбили его.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну! Три часа прошли очень комфортно, маршрут составлен гармонично и интересно! Были охвачены все
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    нюансы, интересные гостям, впервые посетившим город: и история зарождения, и военные годы, и множество известных жителей Тамбова, а также красивая архитектура! Отдельная благодарность за возможность увидеть великолепные сохранившиеся фрески и посещение родника святого Питирима! Очень довольны экскурсией, и также спасибо за возможность перенести её из-за погодных условий! Большое спасибо! 💯рекомендую!!!

    Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Большое спасибо за шикарное времяпрепровождение! Ольга прекрасный, обаятельный и грамотный экскурсовод! С огромным удовольствием познакомили с родным городом родственников и сами узнали много нового!
    Большое спасибо за шикарное времяпрепровождение!Большое спасибо за шикарное времяпрепровождение!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Для пенсионеров»

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  3. Знакомьтесь, Тамбов
  4. Провинциальное очарование Тамбова
  5. Влюбиться в тамбовский модерн
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  1. Набережная
  2. Коммунальная улица
  3. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2024
Сейчас в Тамбове в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 359 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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