Об экскурсии

Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим провинциальным городом и известной фразеологией «Тамбовский волк тебе товарищ». В другой Тамбов! В Тамбов с его уникальной историей и красивыми легендами, богатым культурным наследием и самобытной архитектурой — этаким синтезом особнячковой старины и элегантной современности. С его живописными улочками, парками и площадями. Сверкающими фонтанами и золочеными куполами церквей.

Тамбов и его визитные карточки

История подарила Тамбовской области как минимум несколько брендов: во-первых, знаменитый «тамбовский волк», а во-вторых, именно в нашем крае самые вкусные в России картошка, яблоки и окорок. А местный мед — предмет зависти всех соседних регионов. Не случайно на гербе нашего города изображен улей в обрамлении пчел!

В тоже время в Тамбов не надо приезжать ради отдельного бренда, тренда или достопримечательности. В Тамбов надо ехать ради самого города! В него надо «вжиться», почувствовать город целиком.

Конечно, наш город — не Москва и не Париж с их многовековыми достопримечательностями. И в этом, может быть и есть его уникальность: незаметный когда-то «тихий, сонный купеческий городок», «необширный и некрасивый», и не всегда, означаемый «кружком на карте генеральной», понемногу превратился в очаровательный город, который по своей красоте, ухоженности, комфортности вполне может посоперничать с каким-нибудь европейским центром!

О названии

Почему город называется Тамбов? Многие объясняют это созвучием со словами «там бог», и это, в какой-то степени, объяснимо. Крепость не была разрушена, да и в дальнейшем у нас не было захватнических войн, поэтому наш город остался музеем под открытым небом, где полностью сохранилась историческая застройка. А изобилие купеческих особняков и отреставрированных храмов придают Тамбову неповторимый образ провинциального города, который вполне может занять достойное место в серебряном кольце России.

Храмовая архитектура города

Тамбов был и остается православным городом. Подъезжая к городу, вы наверняка залюбуетесь ансамблем Женского Вознесенского монастыря. Вас непременно заинтересует самый древний храм Тамбовского края Спасо-Преображенский кафедральный собор с его необыкновенной фресковой живописью. Он претерпел немало изменений, но сегодня поистине является украшением нашего города. В разное время в нем бывали император Николай II, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, святой праведный Иоанн Кронштадтский. В соборе можно приложиться к мощам небесного покровителя города и земли Тамбовской святого Питирима и увидеть фелонь святителя, подаренную ему царём Алексеем Михайловичем. Посещение собора станет настоящим праздником для души и пытливого ума. А еще, вы обязательно попробуете и ощутите на себе целебные свойства родниковой воды в ажурной часовне Питиримского источника.

В обрамлении реки Цны и ее Набережной вы увидите красивый, ухоженный и впечатляющий своими архитектурными формами, Казанский мужской монастырь, который тоже основан в XVII веке. Роспись Казанского храма уникальна, так как выполнена в редкой для православных храмов, монохромной технике «гризайль». Украшением Казанского монастыря и доминантой города является колокольня, которую можно увидеть с любой точки, подъезжая к Тамбову. Это вторая по величине колокольня России.

Вы удивитесь, но у нас и Римский католический костел, который построен в конце XIX века по проекту тамбовского архитектора. Костел действующий, там ежедневно проходят мессы. А каждое воскресенье последнего месяца — концерты органной музыки.

Памятники гражданского зодчества

Очарование нашего города в том, что он не утратил своего неповторимого облика. Здесь как будто остановилось историческое время, где прошлое живет в настоящем. Каждая улочка, каждый дом — страницы минувшего, черты барокко, классицизма, модерна.

Вот только несколько сохранившихся шедевров гражданского зодчества: Почтовый и Гостиный дворы, дворец фабриканта Асеева, здание Нарышкинской читальни, усадьба Чичерина, здание Дворянского собрания, здание Александринского института благородных девиц. А вы знаете, что наш город является центром модерна в Центральном черноземье? Да-да! Тамбовский модерн, как мы называем, буквально украшает весь центр Тамбова! Именно к нам едут любители этого роскошного, причудливого стиля, чтобы насладиться его провинциальной наивностью.

А еще у нас есть целая улица XIX века, гуляя по которой, вы невольно ощутите дыхание той далекой эпохи. Уникальность улицы в том, что все здания здесь сохранились в первозданном виде, а некоторые до сих пор выполняют свое прямое назначение. Готовая площадка для создания исторических фильмов. Никаких декораций не надо, просто заменить вывески и надеть соответствующие наряды: кринолин, корвет, капор и мы — в купеческом Тамбове! На этой улице есть необычный памятник даме, удивительная история любви и предательства которой когда- то потрясла весь город! Да и сегодня эта необыкновенная особа будоражит взгляды тех, кто проходит мимо нее.

Знаменитые личности

В историю нашего города вплетено немало славных имен. Среди них — имя российского поэта Гавриила Романовича Державина. Всего три года он был у нас губернатором, но память о себе оставил добрую. На улице его имени установлен этому знаменитому поэту.

В самом центре города стоит деревянный одноэтажный дом с мезонином. В этом доме жил Георгий Чичерин, выдающийся дипломат. Сейчас в этом доме — мемориальный музей, единственный в России музей дипломата.

А известно ли вам, какими тесными узами связан наш Тамбовский край с именем великого русского поэта А. С. Пушкина? Именно на Тамбовщине родилась та, которой суждено было быть женой великого поэта — Наталья Гончарова. Здесь и похоронена одна из его внучек.

Богата и прекрасна Тамбовская! Богата красотой природы и прекрасными людьми! По отзывам туристов, Тамбов — это жемчужина, скрытая от многих. И это так. Вы только вслушайтесь! Державин и Рахманинов, Боратынский и Козьма Прутков, Мичурин и Вернадский, Чичерин и Плевако. Эти люди, имена которых известны теперь всему миру, жили, работали и творили в нашем Тамбовском крае.

Экологически чистый город России

А наша двухъярусная Набережная! Живая, дышащая, фонтанирующая, она никого не оставит не оставит равнодушным, потому что — это место релаксации, где «вдали от шума городского», вы особо ощутите обаяние нашего провинциального города. Вы удивитесь, но наш город в экологическом рейтинге самых чистых городов России уже который год занимает первое место!

На Набережной находится известная многим усадьба бывшего богатого фабриканта М. В. Асеева. Дворец Асеева – белоснежное чудо Тамбова или тамбовский Петергоф, как называют его туристы, поразит вас своей роскошью и красотой. Достаточно сказать, что создан этот шедевр по проекту известного в России архитектора Льва Кекушева.

О символах и сувенирах

Путешествие по Тамбовской области — прекрасный шанс посетить места, где когда-то в разное время жили и работали такие деятели, как Рахманинов С. В., Мичурин И. В., Вернадский В. И., Герасимов А. М.

Приятные воспоминания о пребывании на Тамбовской земле сохранят сувениры и памятные изделия талантливых мастеров Тамбовщины! Что можно увезти с собой? Да, много чего! Ну, конечно, это прежде всего брендовая продукция: конфеты «Тамбовский волк», наш фирменный зефир «Пирожникофф», семечки «Тамбовский волк» и даже вязаные носочки с логотипом Тамбова.

Картошка, мед, окорок, мичуринские яблоки, груши — все это, поверьте, очень вкусно и не очень дорого! А приобрести эту продукцию можно на нашем колоритном центральном рынке.

А еще из нашего города вы увезете массу впечатлений, узнаете много нового из истории Тамбова, поговорите на местном диалекте, сделаете фотосессии на фоне нашей живописной природы и необычных памятников! А главное, вы непременно проникнитесь очарованием нашего чистого, зеленого, красивого, в общем-то, небольшого города с таким множеством достоинств!