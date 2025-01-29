3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
4550₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
4500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 января 2025Ооочень интересно! И столько ещё все хочется узнать.
- ООксана13 января 2025Тамбов впечатлил. Красивый, аккуратный, чистый город. Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием вернусь.
- ННаталья10 января 2025Были в Тамбове проездом. Замечательный город, узнали много интересного и конечно вернемся ещё.
- ООльга1 января 2025Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
- VVladimir24 декабря 2024Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
- ЕЕвгения22 сентября 2024Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
- ЛЛариса31 августа 2024Экскурсовод Ксения провела экскурсию по Тамбову на самом высоком уровне! Спасибо большое!
- ФФилатова13 августа 2024Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Гостиный Двор»
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