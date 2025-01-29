Гостиный Двор – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиный Двор» в Тамбове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
181 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
4550 за всё до 6 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 10 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
4500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Ооочень интересно! И столько ещё все хочется узнать.
  • О
    Оксана
    13 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Тамбов впечатлил. Красивый, аккуратный, чистый город. Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием вернусь.
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Были в Тамбове проездом. Замечательный город, узнали много интересного и конечно вернемся ещё.
  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
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    жителей, показал нам росписи Спасо-Преображенского собора (верхнего летнего храма), рассказал о Питириме Тамбовском и событиях с ним связанных, показал историческую часть города, сохранившиеся и восстановленные здания. Порекомендовал хороший ресторан. Спасибо большое!

  • V
    Vladimir
    24 декабря 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
  • Е
    Евгения
    22 сентября 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
  • Л
    Лариса
    31 августа 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Экскурсовод Ксения провела экскурсию по Тамбову на самом высоком уровне! Спасибо большое!
  • Ф
    Филатова
    13 августа 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Гостиный Двор»

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  3. Славный город - старинный Тамбов
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Гостиный Двор
  3. Соборная площадь
  4. Набережная
  5. Коммунальная улица
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в феврале 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4550. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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