М Марина Провинциальное очарование Тамбова Ооочень интересно! И столько ещё все хочется узнать.

О Оксана Провинциальное очарование Тамбова Тамбов впечатлил. Красивый, аккуратный, чистый город. Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием вернусь.

Н Наталья Провинциальное очарование Тамбова Были в Тамбове проездом. Замечательный город, узнали много интересного и конечно вернемся ещё.

О Ольга Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда читать дальше жителей, показал нам росписи Спасо-Преображенского собора (верхнего летнего храма), рассказал о Питириме Тамбовском и событиях с ним связанных, показал историческую часть города, сохранившиеся и восстановленные здания. Порекомендовал хороший ресторан. Спасибо большое! Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его

V Vladimir Славный город - старинный Тамбов Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир

Е Евгения Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.

Л Лариса Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда Экскурсовод Ксения провела экскурсию по Тамбову на самом высоком уровне! Спасибо большое!