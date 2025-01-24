читать дальше

большой любовью и гордостью за свой город и его историю вела экскурсию и это отношение передавалось и нам. Побывали в исторической части города, посмотрели памятники, много узнали об истории создания города, много интересных историй, храмы, церкви, тамбовский Арбат, парк усадьба Асеевых, набережная, вокзал и ещё много чего. Мы остались очень довольны экскурсией и благодарны Инне за такое погружение в историю Тамбова. Однозначно рекомендуем!