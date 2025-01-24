Соборная площадь – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная площадь» в Тамбове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
150 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4550 за всё до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
4500 за всё до 6 чел.
Тамбов - уютная русская провинция
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    24 января 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Пока лучший гид в стране
  • Р
    Радионова
    8 января 2025
    Тамбов - уютная русская провинция
    Спасибо приогромное за доставленную радость. Экскурсия была познавательной. Отдельное спасибо экскурсоводу. Это настоящий патриот Тамбова и Тамбовщины. Экскурсия были интересна и удивительна не только взрослым, но и ребенку.
  • Е
    Елена
    7 января 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Спасибо Ксении за чудесный день в Тамбове! Прекрасная экскурсия по городу, в который мы приехали впервые, и который раскрылся нам
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    благодаря прекрасному гиду Ксении. Наша прогулка вышла очень душевной и теплой! Спасибо, что влюбили в свой город! Спасибо за прекрасный день в Тамбове и яркие воспоминания! Елена Медянкова и вся наша маленькая компания

  • П
    Петрушкина
    5 января 2025
    Тамбов - уютная русская провинция
    Очень интересная и познавательная экскурсия, наш экскурсовод Инна - очень приятная женщина, интересно и подробно рассказывает. Очень важно, она с
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    большой любовью и гордостью за свой город и его историю вела экскурсию и это отношение передавалось и нам. Побывали в исторической части города, посмотрели памятники, много узнали об истории создания города, много интересных историй, храмы, церкви, тамбовский Арбат, парк усадьба Асеевых, набережная, вокзал и ещё много чего. Мы остались очень довольны экскурсией и благодарны Инне за такое погружение в историю Тамбова. Однозначно рекомендуем!

  • V
    Vladimir
    24 декабря 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
  • Д
    Дмитрий
    21 ноября 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег - отличный гид! Легкий, приятный в общении с прекрасной подачей материала! Помог нам увидеть Тамбов совершенно по другому!
  • Ф
    Филатова
    13 августа 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Соборная площадь»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Славный город - старинный Тамбов
  3. Тамбов - уютная русская провинция
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Гостиный Двор
  3. Соборная площадь
  4. Набережная
  5. Коммунальная улица
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в феврале 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Соборная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4550. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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