3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4550₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
4500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин24 января 2025Пока лучший гид в стране
- РРадионова8 января 2025Спасибо приогромное за доставленную радость. Экскурсия была познавательной. Отдельное спасибо экскурсоводу. Это настоящий патриот Тамбова и Тамбовщины. Экскурсия были интересна и удивительна не только взрослым, но и ребенку.
- ЕЕлена7 января 2025Спасибо Ксении за чудесный день в Тамбове! Прекрасная экскурсия по городу, в который мы приехали впервые, и который раскрылся нам
- ППетрушкина5 января 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, наш экскурсовод Инна - очень приятная женщина, интересно и подробно рассказывает. Очень важно, она с
- VVladimir24 декабря 2024Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
- ДДмитрий21 ноября 2024Олег - отличный гид! Легкий, приятный в общении с прекрасной подачей материала! Помог нам увидеть Тамбов совершенно по другому!
- ФФилатова13 августа 2024Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Соборная площадь»
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