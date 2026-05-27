Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова
По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки
Эта экскурсия расскажет о том, как небольшой провинциальный город стал точкой притяжения для творческой интеллигенции.
Здесь прошлое ощущается в старинных улочках, историях о Марине Цветаевой, Константине Паустовском и Белле Ахмадулиной, необычной атмосфере музея Сергея Жарова и памяти о Святославе Рихтере.
Собор Петра и Павла — главный храм города, построенный на средства Екатерины II. Поговорим о преобразовании Тарусы в эпоху империи и о том, какую роль играли соборы в те времена.
Воскресенская гора и церковь Воскресения Господня — место зарождения города. Гид расскажет, почему именно возвышенности становились центрами древнерусских поселений.
Исторические улицы с купеческими особняками, соляным амбаром, кожевенным складом и гостиным рядом 19 века. Вы услышите о быте купцов и о том, почему Тарусе удалось сохранить камерный облик.
Памятники Константину Паустовскому и Белле Ахмадулиной, а также кенотаф Марины Цветаевой. Вы поймёте, почему Тарусу называли русским Барбизоном и как она стала центром художественной интеллигенции начала 20 века.
Дом Святослава Рихтера. Обсудим музыкальную и литературную историю города и как провинциальные дачи превратились в культурные салоны Серебряного века.
Музей художника Сергея Жарова с необычными арт-объектами. Вы увидите коллекцию старинных утюгов, фотографии старой Тарусы, швейные машины и услышите музыку с настоящих патефонов, которая переносит в атмосферу прошлого.
Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 250 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка до 5 лет, дети до 5 лет бесплатно
Экскурсия в музее проходит в составе сборной группы с местным экскурсоводом
С вами будет один из гидов нашей команды
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тарусе
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
