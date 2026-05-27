Эта экскурсия расскажет о том, как небольшой провинциальный город стал точкой притяжения для творческой интеллигенции. Здесь прошлое ощущается в старинных улочках, историях о Марине Цветаевой, Константине Паустовском и Белле Ахмадулиной, необычной атмосфере музея Сергея Жарова и памяти о Святославе Рихтере.

Описание экскурсии

Собор Петра и Павла — главный храм города, построенный на средства Екатерины II. Поговорим о преобразовании Тарусы в эпоху империи и о том, какую роль играли соборы в те времена.

Воскресенская гора и церковь Воскресения Господня — место зарождения города. Гид расскажет, почему именно возвышенности становились центрами древнерусских поселений.

Исторические улицы с купеческими особняками, соляным амбаром, кожевенным складом и гостиным рядом 19 века. Вы услышите о быте купцов и о том, почему Тарусе удалось сохранить камерный облик.

Памятники Константину Паустовскому и Белле Ахмадулиной, а также кенотаф Марины Цветаевой. Вы поймёте, почему Тарусу называли русским Барбизоном и как она стала центром художественной интеллигенции начала 20 века.

Дом Святослава Рихтера. Обсудим музыкальную и литературную историю города и как провинциальные дачи превратились в культурные салоны Серебряного века.

Музей художника Сергея Жарова с необычными арт-объектами. Вы увидите коллекцию старинных утюгов, фотографии старой Тарусы, швейные машины и услышите музыку с настоящих патефонов, которая переносит в атмосферу прошлого.

